(VIDEO) El obispo que ganó un Emmy y transformó la evangelización

Pionero de la comunicación católica en radio y televisión, su voz llegó a millones y su legado hoy avanza hacia la beatificación

El Vaticano ha dado luz verde a la beatificación de Fulton Sheen, uno de los comunicadores católicos más influyentes del siglo XX. Desde los micrófonos de la radio hasta los sets de televisión, Sheen supo llevar el mensaje del Evangelio al corazón de la cultura mediática, conquistando incluso, prestigiosos premios -como el Emmy- por su impacto en la audiencia. Su historia sigue inspirando hoy a quienes buscan anunciar la fe en un mundo de pantallas y redes.