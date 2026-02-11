En España, se está observando un resurgir para los matrimonios que quieren detenerse un momento para mirar hacia dentro… y hacia el cielo.

En un retiro dirigido a matrimonios —como Efecto Amor Conyugal, Effetá, por el Opus Dei— se percibe una normalidad nueva: la de personas que deciden parar su rutina un fin de semana al año para mirar hacia dentro… y hacia Arriba.

Las redes sociales han tenido mucho que ver. Han sacado del ámbito de lo extraño o lo reservado algo que, en realidad, es profundamente humano: detener el ruido, salir del piloto automático y concederse tiempo para lo esencial.

Encontrar descanso en Dios

PeopleImages | Shutterstock

Porque un curso de retiro no es, en primer lugar, un ejercicio de introspección psicológica ni una técnica de crecimiento personal. Es descanso. Descanso en el Señor.

Y desde ahí, ocurre algo decisivo: caemos en la cuenta de que nosotros solos apenas tenemos que poner una milésima parte de todo lo que nos inquieta, de todo lo que nos pesa, de todas nuestras luchas.

El resto —la parte verdaderamente decisiva— la pone Él. Un retiro es el mejor momento para pedírselo explícitamente: que siga obrando así, que siga interviniendo, que siga adueñándose de todas nuestras situaciones. No por delegación, sino por confianza.

Gratitud

También es un fin de semana para dar las gracias. Primero, por los bienes que reconocemos como concedidos: la familia, el trabajo, la salud, la fe, las oportunidades. Pero, en segundo lugar —y probablemente sean más— por todos aquellos dones de los que ni siquiera somos conscientes. Por lo que nos ha sido ahorrado, por lo que no ocurrió, por los caminos que se cerraron sin que entendiéramos por qué.

Pide consejo

El retiro es, además, un espacio privilegiado para pedir consejo, que no es lo mismo que pedir ayuda. Pedir ayuda es solicitar alivio; pedir consejo es preguntar al Señor cómo quiere que resolvamos nuestros conflictos, nuestras inquietudes, nuestras relaciones, nuestros deberes.

Es ponerse delante de Dios con una disposición clara: dime cómo lo harías Tú… y ayúdame a hacerlo así.

Piensa en tu muerte

Rido | Shutterstock

Y hay algo más, quizá lo más radical: el retiro como ensayo general de nuestra muerte. El Señor se lo repitió varias veces a Gabrielle Bossis —una revelación particular—. Ella, actriz de profesión, comprendió enseguida la potencia de la metáfora. Un ensayo general no es una representación improvisada: es hacer hoy, con calma, lo que un día habrá que hacer sin margen de error.

No sabes cómo será ni cuándo sucederá, pero es un hecho; una certeza absoluta que no admite excepción. Así que dile hoy, en silencio, las palabras que te gustaría decir entonces. Quizá cuando llegue el momento no tengas tiempo de ordenarlas, pero Él sí tiene memoria. Lo que le digas hoy, queda anotado.

Pídele perdón

Por los daños causados, por las ofensas, por los olvidos. Da gracias. Gracias por todo lo concedido. Y pídele una última cosa: que te acompañe en ese último viaje, que no te deje solo en la última batalla, que entréis juntos en el cielo.