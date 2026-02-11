Los padres de San Juan Pablo II se recordarían el 10 de febrero

Karol y Emilia, padres de san Juan Pablo II, se casaron el 10 de febrero, una fecha que podría convertirse en su día festivo si la Iglesia los canoniza

En 2020, el Vaticano aprobó la apertura de la causa de beatificación y canonización de Karol Wojtyła, padre, y Emilia (de soltera Kaczorowska). Esto autorizó a los obispos locales de Polonia a continuar su investigación sobre la vida y el legado de los padres de san Juan Pablo II.

Desde entonces, Luke Coppen para The Pillar informó en 2022 que "Monseñor Sławomir Oder, quien también se desempeñó como postulador de la causa del Papa polaco, le dijo a la agencia de noticias católica KAI que había recibido múltiples informes de supuestos milagros ".

Monseñor Oder explicó: "Estoy esperando a que se recopilen los registros médicos para el dictamen pericial".

Sin embargo, antes de que se pueda considerar cualquier milagro reportado, el Vaticano deberá confirmar que vivieron vidas de " virtud heroica ". Una vez confirmado, se les otorgará el título de "venerables". Actualmente se les reconoce como "Siervos de Dios".

Si los Wojtyla finalmente son canonizados, la costumbre reciente de la Iglesia ha sido asignar su festividad a

la fecha de su boda. San Luis y San Celia Martín son los ejemplos más destacados, ya que su festividad es el 12 de julio, día en que contrajeron matrimonio legalmente.

10 de febrero

Según el Museo de la Casa Familiar de Juan Pablo II , Karol y Emilia se casaron el " 10 de febrero de 1906, en la Iglesia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo de Cracovia, en la calle Grodzka".

Era una familia devotamente cristiana, cuyos miembros comenzaban el día con la Santa Misa, rezaban antes de cada comida y por la noche escuchaban al padre leer pasajes de las Escrituras. Naturalmente, cuando Karol era pequeño, su madre fue la mayor influencia en él. Aunque estuvo con él en la tierra por poco tiempo, sin duda heredó su compasión por el prójimo, su optimismo y alegría, y su don para contar chistes. Como el propio Papa admitió en el libro Don y Misterio, la contribución de su madre Emilia a su educación religiosa fue sin duda profunda. La influencia de la madre de Karol en el niño disminuiría con el tiempo debido a la agravación de la enfermedad de la Sra. Wojtyła. Tanto las tareas domésticas como la crianza del hijo menor fueron asumidas gradualmente por su esposo, Karol Wojtyła, Sr. Tras la muerte de su esposa, fue él quien se dedicó con dedicación al cuidado de su hijo Lolek, de 9 años. Para tener más tiempo para él, se jubiló anticipadamente y nunca volvió a casarse.

Emilia Wojtyla murió el 13 de abril de 1929, a la edad de 45 años.