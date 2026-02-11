 Juegos Olímpicos de 2026: la maternidad no descansa, ni siquiera después del oro

En Milán-Cortina, la patinadora de velocidad, Francesca Lollobrigida, celebró el oro y el alegre e interminable trabajo de ser madre

En los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán-Cortina, Italia tenía muchos motivos para celebrar. Pero entre ellos, una escena que resonó mucho más allá de la pista de hielo y del propio deporte. Después de que Francesca Lollobrigida batiera el récord olímpico y ganara el oro en los 3.000 metros femeninos, se sentó para una entrevista posterior a la carrera con un coprotagonista muy especial: su hijo pequeño, Tommaso.

Mientras los periodistas le hacían preguntas, el niño de dos años se acercó para callarla y le tiró de la cara y el sombrero, como solo un niño pequeño puede hacer. Era imposible no sonreír.

El momento fue encantador, sí. Pero también fue discretamente profundo: un recordatorio de que la maternidad no se detiene solo porque se ganan medallas. Incluso en la cumbre del deporte, incluso frente a multitudes y cámaras enardecidas, el grito de "¡Mamá!" aún resuena.

El camino de Lollobrigida hacia el oro fue notable por sí mismo. En su 35.º cumpleaños, compitiendo en sus cuartos Juegos Olímpicos, no solo estableció un nuevo récord olímpico en su prueba, sino que también se convirtió en la primera mujer italiana en ganar el oro en patinaje de velocidad en pista larga. Pero lo que hizo que su triunfo fuera especialmente significativo, para ella y para quienes la presenciaron, fue la presencia de su familia y de un trabajo que nunca termina: ser madre.

Como informa Newsweek , tras la viralización del vídeo, se debatió en redes sociales si el momento era "lindo" o "una madre sin apoyo que se pierde su momento". Pero más allá de eso, hay algo maravillosamente humano aquí: una madre decide abrazar a su hijo, dejarlo estar con ella, porque esta es su vida, y el amor no se detiene ante la perfección.

Es también un recordatorio de lo presente que está Dios con nosotros, en cada momento, para cada necesidad.