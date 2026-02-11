¿Cómo saciar la “sed de sentido”? León XIV recomienda esta lectura

Muchas palabras son "vacías", pero la Biblia "responde a nuestra sed de sentido", afirmó León XIV durante la audiencia general del 11 de febrero de 2026 . Desde el Aula Pablo VI, donde dirigió una catequesis a miles de fieles de todo el mundo, el Papa también aseguró que la Palabra de Dios era "un remedio reconfortante" en las dificultades.

Centrado en la constitución Dei Verbum, el Papa León XIV enfatizó que la Biblia responde a nuestra sed de sentido y verdad

Este miércoles por la mañana, el Papa continuó sus enseñanzas sobre el Concilio Vaticano II, iniciadas a principios de año, centrándose una vez más en la constitución Dei Verbum, dedicada a la "revelación divina". León XIV enfatizó que la Biblia inspira a la Iglesia a "llevar la misión a todos".

“Vivimos rodeados de tantas palabras, pero cuántas son vacías”, observó el pontífice peruano-estadounidense, antes de añadir que ni siquiera las palabras “sabias” afectan nuestro destino final. Luego afirmó:

“La Palabra de Dios, en cambio, responde a nuestra sed de sentido, de verdad sobre nuestras vidas. Es la única Palabra siempre nueva: al revelarnos el misterio de Dios, es inagotable, nunca deja de ofrecernos sus riquezas”.

El objetivo de meditar la Escritura

En su catequesis, León XIV afirmó que la Biblia encuentra su hogar en la comunidad cristiana y que revela su significado y fuerza en la vida y la fe de la Iglesia. La Biblia está confiada a la Iglesia y debe ser custodiada y explicada por ella, añadió, elogiando la labor de los exegetas que estudian los textos bíblicos.

El líder de la Iglesia Católica también definió el "objetivo último de la lectura y la meditación de la Escritura" en estos términos: "Conocer a Cristo y, a través de él, entrar en relación con Dios". Animó a los fieles a leer la Biblia "en actitud interior de oración: entonces Dios sale a nuestro encuentro y entra en diálogo con nosotros".