separateurCreated with Sketch.

¿Cómo saciar la “sed de sentido”? León XIV recomienda esta lectura

Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-audience-feb-11-2026

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 11/02/26
Centrado en la constitución Dei Verbum, el Papa León XIV enfatizó que la Biblia responde a nuestra sed de sentido y verdad

Muchas palabras son "vacías", pero la Biblia "responde a nuestra sed de sentido", afirmó León XIV durante la audiencia general del 11 de febrero de 2026. Desde el Aula Pablo VI, donde dirigió una catequesis a miles de fieles de todo el mundo, el Papa también aseguró que la Palabra de Dios era "un remedio reconfortante" en las dificultades.

audiencia generalbibliapapa leon xiv
