Más de mil sacerdotes de la archidiócesis española celebran la asamblea Convivium

¿Cómo mejorar el pastoreo espiritual? Más de mil sacerdotes de Madrid han ofrecido respuestas, en su asamblea presbiteral celebrada bajo el nombre de Convivium este lunes y martes 9 y 10 de febrero de 2026 en el Auditorio Pablo VI de la capital española.

Juntos

“Estamos llamados a una conversión relacional” para “superar la tentación del individualismo”, destacó el vicario del clero de Madrid, Juan Carlos Merino.

Resumiendo las conclusiones del encuentro, apuntó a la “urgencia de crear vínculos auténticos” entre los sacerdotes, con espacios y actividades para ellos, y “reenganchar a quien está aislado”.

Por su parte, el cardenal José Cobo, afirmó que la misión de pastor se realiza “con otros”, no solo.

Cuidados

El “cuidado integral y acompañamiento personal del sacerdote” es “prioritario”. Y hay que “normalizar la vulnerabilidad, pedir ayuda y ser escuchados sin juicio”.

Los curas de Madrid pidieron “pasar de un modelo centrado en el funcionamiento, a un modelo centrado en la comunión y el cuidado”.

Desean “menos burocracia y más ayuda práctica para liberar al sacerdote” y sugieren la simplificación de estructuras y la delegación administrativa en los laicos para “que el sacerdote se centre en lo propiamente pastoral”.

El arzobispo de Madrid también destacó la importancia de “cuidarnos”.

Corresponsables

El cardenal subrayó la importancia de “seguir caminando con la diversidad de nuestro laicado” animando a despertar la identidad bautismal.

Y diferenció “delegar” de “compartir la responsabilidad en la evangelización”.

Acogedores

“Tenemos el desafío de integrar la diversidad”, afirmó el arzobispo. Para ello, un buen pastor escucha: al Espíritu, a la Palabra, a la Iglesia, entre los sacerdotes, al pueblo,…

Según el cardenal Cobo, “estar, cuidar y convertir nuestras relaciones fraternas no es una estrategia organizativa, sino la forma que Dios tiene de amar a su Iglesia”.

Eucarísticos

La fuente de la comunión se encuentra en la Eucaristía, constataron. “Somos hombres de Eucaristía, y por tanto instrumentos para generar comunidades cristianas”, dijo el arzobispo.

En la misa celebrada el lunes en la catedral de la Almudena, el cardenal Cobo afirmó que la Eucaristía “toma lo disperso y lo convierte en comunión; recoge lo frágil y lo transforma en pan compartido, presencia real del Señor”.

Contentos y santos

Los sacerdotes madrileños destacaron la importancia de custodiar el regalo de la santidad recibido de Dios. Y compartieron la alegría del encuentro, que atrae y da frutos.