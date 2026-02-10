Violencia psicológica: heridas que no se ven pero que duelen

La violencia psicológica no siempre deja marcas físicas, sino que se manifiesta con heridas psicológicas que dañan la integridad de la persona, ¿las conoces?

Cuando pensamos en violencia, tendemos a asociarla con golpes y heridas visibles que se convierten en cicatrices que marcan y que causan mucho dolor. Inclusive una agonía silenciosa. Sin embargo, esta visión limitada deja fuera otras formas de violencia que no dejan marcas en la piel, pero sí en la mente, en el corazón y en la autoestima, como la violencia psicológica.

¿Cómo es la violencia psicológica?

Según el Consejo Nacional de Población, CONAPO, en un reporte informativo, la violencia psicológica es:

"Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica. Puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio".

El ciclo de la violencia psicológica

Existen algunos patrones que conllevan a que cualquier tipo de violencia se ejerza en distintas fases, dando pie al ciclo de la violencia psicológica. La especialista en psicología Lenore E. Walker, informó que este ciclo se conforma a base de las siguientes fases:

Primera fase: Acumulación de tensión

Esta es la fase en la que se va acumulando la tensión poco a poco, por lo que van apareciendo comentarios o acciones de violencia sutiles. Mientras que, la víctima intenta calmar o justificar la situación.

Segunda fase: explosión o agresión

La tensión acumulada estalla en un episodio más evidente de violencia. Aunque esta fase puede ser breve, es la más impactante emocionalmente. Genera miedo, confusión y una sensación de pérdida total de control en la víctima.

Tercera fase: reconciliación o “luna de miel”

Tras la agresión, el agresor puede mostrar arrepentimiento. Esta fase refuerza la esperanza de que “todo va a mejorar”. Walker señala que aquí se produce un refuerzo intermitente, muy poderoso a nivel psicológico, que fortalece el vínculo emocional y dificulta la ruptura.

Tipos de violencia psicológica

A continuación te mostramos los diferentes tipos de violencia que la Organización Mundial de la Salud dio a conocer, mismos que puedes detectar y prevenir en cualquier tipo de ambiente o relación.

1 Violencia verbal

Este tipo de violencia suele estar acompañado de palabras o frases que hieren, intimidan y humillan a la persona. Inclusive comentarios sarcásticos o pasivo-agresivos.

2 Violencia emocional

Consta en invalidar emociones, manipular e incluso tener una actitud controladora, afectando la forma en la que se percibe la persona misma.

3 Violencia normalizada

Este tipo de violencia está acompañada de dinámicas que lastiman haciendo creer que la persona está siendo muy exagerada o dramática. Incluso, cuando la persona tiene que aguantar.

4 La violencia hacia uno mismo

Finalmente, la violencia también puede ser aplicada hacia uno mismo, al momento en que constantemente una persona se autocrítica o bien, cuando se sobreexige a sí misma, pensando que no es suficiente.

¿Cómo combatir la violencia psicológica?