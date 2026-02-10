Aleteia
(VIDEO) La aparición mariana que recuerda que Dios no se olvida de los enfermos

Guillermo Arévalo - publicado el 10/02/26
La aparición mariana no vino a ofrecer fórmulas rápidas, sino presencia. En la gruta, María sigue repitiendo en silencio que Dios está presente en toda la humanidad

Cada año, con la aparición de la Virgen, millones de personas peregrinan a Lourdes buscando consuelo, sanación o simplemente esperanza. Pero más allá de los milagros físicos, Nuestra Señora de Lourdes sigue siendo una de las apariciones marianas más profundas de la Iglesia, porque revela cómo Dios se acerca al sufrimiento humano con ternura y verdad.

Tags:
enfermedadvideovirgen maria
