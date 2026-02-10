Para León XIV, la atención a los enfermos es más que “filantropía”

“Servir al prójimo es amar a Dios en la práctica”, afirmó el Papa León XIV con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará solemnemente en su antigua diócesis de Chiclayo, Perú, el 11 de febrero de 2026. En un mensaje hecho público el 20 de enero, invitó a los cristianos a entregarse personalmente a los enfermos, asegurándoles que la compasión por ellos no es “ni teórica ni sentimental”.

León XIV invitó a entregarse personalmente a los enfermos, no como filantropía, sino para participar "personalmente del sufrimiento ajeno". “Ser prójimo no depende de la proximidad física o social, sino de la decisión de amar”, afirmó

“Vivimos inmersos en una cultura de la instantaneidad, la inmediatez y la prisa, pero también del rechazo y la indiferencia”, observa el Papa en este mensaje de menos de tres páginas, escrito para la 34ª Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el 11 de febrero. Inspirándose en la encíclica del Papa Francisco Fratelli tutti, escrita en 2020 en el apogeo de la pandemia de Covid-19, su sucesor comenta la parábola del “Buen Samaritano”.

En este pasaje, Jesús relata a sus discípulos cómo un hombre de la región de Samaria acude en ayuda de una persona que se creía muerta junto al camino, tras el paso de dos dignatarios judíos. Según él, el samaritano demuestra que "nadie es prójimo hasta que se acerca voluntariamente a él", indicando así la "misericordia" como el camino.

“Ser prójimo no depende de la proximidad física o social, sino de la decisión de amar”, insiste el líder de la Iglesia católica, afirmando que no se trata de “filantropía”, sino de “participar personalmente en el sufrimiento ajeno”. Para que esto suceda, “nuestra persona debe ser parte del don” ofrecido a los enfermos, de la misma manera que Cristo se entregó a la humanidad “por amor”, afirma.

León XIV enfatiza la compasión, "característica distintiva del amor activo", que no es "ni teórica ni sentimental". Insiste en no actuar solo para ayudar a los enfermos, y cuenta que, en su experiencia como misionero en Perú, había visto una "red de relaciones" capaz de trascender el mero compromiso individual, signo, en su opinión, de unidad dentro de las comunidades cristianas.

Además, "servir al prójimo es amar a Dios en la práctica", afirma el Papa. Destaca cómo el amor a los más desfavorecidos ayuda a alejar a las personas de una visión errónea de la dignidad basada en estereotipos de éxito, carrera, posición o linaje, y las ayuda a redescubrir su verdadero lugar ante Dios y ante el prójimo.

Eutanasia: no a la compasión cortocircuitada

En su carta, el Papa confirma, como se anunció en noviembre pasado, que la Jornada Mundial del Enfermo se celebrará este año en la diócesis de Chiclayo, donde fue obispo entre 2015 y 2023. Fue el Papa Francisco quien había elegido Perú el año anterior, recordó el cardenal Michael Czerny, prefecto del dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, quien será el representante del Papa en Chiclayo durante la celebración.

Al ser preguntado en una conferencia de prensa en el Vaticano sobre las políticas que permiten una forma de eutanasia en todo el mundo, el cardenal canadiense lamentó una especie de "compasión cortocircuitada" y animó a los cristianos a no "discutir", sino a demostrar compasión concretamente en sus vidas. En Francia, en respuesta a un proyecto de ley que legaliza la muerte asistida, los obispos franceses publicaron una carta abierta el 15 de enero para protestar por la legalización del derecho a matar, que, según ellos, traspasa una línea roja. "El abandono no es compasión", confirmó el padre Michel Daubannes, rector del santuario mariano de Lourdes, en la misma conferencia.