Para León XIV, la atención a los enfermos es más que "filantropía"

pope-leo-xiv-general-audience-paul-vi-hall-vatican

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 10/02/26
León XIV invitó a entregarse personalmente a los enfermos, no como filantropía, sino para participar "personalmente del sufrimiento ajeno". “Ser prójimo no depende de la proximidad física o social, sino de la decisión de amar”, afirmó

“Servir al prójimo es amar a Dios en la práctica”, afirmó el Papa León XIV con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará solemnemente en su antigua diócesis de Chiclayo, Perú, el 11 de febrero de 2026. En un mensaje hecho público el 20 de enero, invitó a los cristianos a entregarse personalmente a los enfermos, asegurándoles que la compasión por ellos no es “ni teórica ni sentimental”.

