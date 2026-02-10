Haz este mapa de pareja para descubrir sus dones y complementos

Cada cierto tiempo, conviene hacer un breve ejercicio de reflexión de pareja. Con este mapa cambiará la forma en la que afrontan los retos juntos

Cuando una pareja afronta nuevos retos, cambios de etapas, o simplemente, detecta la necesidad de reformar la rutina o corregir ciertas actitudes, muchas veces surge inmediatamente una palabra que puede quitar el sueño: Cómo. ¿Cómo nos organizamos?, ¿cómo lo hacemos?, ¿cómo abarcarlo todo?, ¿cómo empezar?

Si en algún punto de tu matrimonio te has encontrado entre la energía de querer abrazar el nuevo reto y el temor de no saber cómo enfrentarlo, este ejercicio puede darte claridad.

Ejercicio de pareja

Para este ejercicio necesitarás materiales muy sencillos que tendrás en casa: 4 hojas blancas y dos plumas o lápices.

Escojan un espacio tranquilo, sin distracciones, y apropiado para meditar. Procura que el espacio les permita escribir cómodamente y, después, dialogar con privacidad.

1 Una hoja, dos listas

Toma una hoja de papel y dóblala por la mitad vertical. De un lado escribirás tus principales virtudes y talentos; y del otro lado, tus defectos o áreas de mejora. Tu pareja hará lo mismo en su propia hoja.

En esta parte, sé sincero contigo mismo. No se trata de enaltecer lo bueno o de esconder lo malo. Todas las personas tenemos luces y sombras. Plasma las cosas que crees que haces con gran facilidad, y también aquellos vicios que generan problemas en el día a día.

2 Ahora el de tu pareja

Una vez que hayas hecho un análisis de tu propia persona, harás el mismo ejercicio con tu pareja.

Destaca sus cualidades positivas, sus grandes facilidades o talentos; pero también aquellas cosas que en ocasiones generan discusiones, malentendidos o dificultades en la convivencia diaria.

En este momento es importante la sinceridad, pero también la caridad. Con prudencia, amor y humildad, puedes reconocer las características de su personalidad, sin idealizar ni descalificar o denigrar.

3 Similitudes

Ahora, compartan lo que anotó cada uno en sus hojas.

¿Coinciden las cosas que anotaron cada uno de sí mismo y del otro?

¿Habías reconocido, en ti mismo, esas virtudes y defectos que anotó tu pareja sobre ti?

¿Hay alguna virtud que tu cónyuge reconoció en su persona que tu pasaste por alto?

¿En qué rasgos de su personalidad se parecen más? ¿Y en qué se parecen menos?

Pueden hablar sobre las palabras que plasmaron para comprender por qué destacaron esas virtudes o defectos, pero no para reclamar o refutar.

4 Complemento

Una vez que han revisado lo que anotaron, intenten encontrar una correlación entre virtudes-virtudes y virtudes-defectos.

¿Hay alguna de tus virtudes que ayude a remediar uno de mis defectos? (por ejemplo, uno es impuntual, el otro es muy puntual; uno es desorganizado, el otro es metódico)

¿Compartimos los mismos puntos fuertes?

¿Tenemos que trabajar en los mismos rasgos o vicios de la personalidad?

El objetivo de esto será ver cómo pueden complementarse.

Quizá alguno de los dos es muy organizado, sabe prever y planificar; mientras que el otro es más desestructurado, adaptable, bueno improvisando y ágil para buscar soluciones alternativas.

Ambas personalidades tienen mucho que aportar en diferentes situaciones de la vida cotidiana: cuando se trate de organizar las vacaciones familiares, el organizador podrá poner sus dones al servicio familiar. Y cuando esa planificación tenga que modificarse porque se presentó un imprevisto, el creativo pondrá su capacidad de improvisación para encontrar una solución rápida y favorable.

Si ambos reconocen cuál es su fortaleza, podrán asignarse los roles de manera que exploten sus talentos naturales. Y sobre todo, encontrarán la manera de que las dinámicas familiares se fortalezcan. En donde uno flaquea, el otro hará fuerte.

En este punto, pueden tomar un momento para reconocer cómo Dios nos ha hecho complementarios: no estamos llamados a vivir en soledad y aislamiento; tampoco para vivir solo para uno mismo.

El matrimonio es un equipo y, al momento de crearte a ti, Dios te dotó de las cualidades que requerirías para este camino de santificación. Así mismo al crear a tu pareja.

5 Reconocer las limitaciones

Aun encontrando las formas en las que se pueden complementar y fortalecer mutuamente, verán que hay áreas por abarcar. No tienen todas las herramientas, ni todas las cualidades.

Reconocer esto es clave, pues es justo en esta limitación en donde comprendemos cómo funciona la gracia de Dios en el matrimonio.

Dios provee los auxilios necesarios para que cada matrimonio pueda vivir siendo testimonio de Cristo. Es decir, Dios capacita y “entra en la jugada” cuando nuestra capacidad no es suficiente. Su gracia nos basta.

El Catecismo de la Iglesia Católica enseña: "En el matrimonio cristiano los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado" (1638); y más adelante añade: