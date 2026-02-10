Fulton Sheen y 3 historias sobre Nuestra Señora de Lourdes

El joven padre Fulton Sheen,-devoto de Nuestra Señora de Lourdes - creía que si vas a pedir un milagro, ¡no hay razón para ser tacaño en tus peticiones!

Fulton Sheen visitó la gruta de Lourdes más de 30 veces. Sentía un amor tierno y profundo por Nuestra Señora y una devoción especial por ella en Lourdes.

El Vaticano acaba de aprobar la beatificación del venerable Sheen. Y la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes es el 11 de febrero.

1 CUANDO NUESTRA SEÑORA PAGÓ SU FACTURA DEL HOTEL

Su primera visita tuvo lugar cuando era estudiante de teología en la Universidad de Bélgica. El padre Sheen solo tenía dinero suficiente para el billete de tren de 24 horas, nada más.

Esta es la historia:

"Si tengo la fe suficiente para visitar Lourdes y celebrar el quinto aniversario de mi ordenación", relató, "depende de la Santísima Madre ayudarme".

Llegó sin un centavo, pero pensó que la Santísima Virgen podría pagar una cuenta de hotel grande con la misma facilidad que una pequeña.

"Cuando pides milagros, nunca debes ser tacaño", bromeó el entonces obispo con sus oyentes mientras contaba la historia. (Un tacaño es alguien que hace las cosas a pequeña escala). Así que fue al mejor hotel y decidió hacer una novena.

"La novena mañana no pasó nada", cuenta. "El noveno mediodía no pasó nada; la novena tarde no pasó nada… entonces la cosa se puso seria".

Dándole a María una oportunidad más, el joven sacerdote fue a la gruta a rezar, alrededor de las 10:30 de la noche. Allí, un hombre le dio una palmada en el hombro y le preguntó si era un sacerdote estadounidense, si hablaba francés y si conocía París. Al responder afirmativamente a cada pregunta, el hombre le preguntó si podía ser el guía turístico de su familia al día siguiente.

Mientras caminaban de regreso al hotel, este hombre le preguntó a Sheen "la pregunta más interesante" que había escuchado en toda su vida: "¿Ya pagaste la cuenta del hotel?"

Nuestra Señora se encargó de ello.

2 CUANDO NUESTRA SEÑORA LO ECHÓ DEL TREN

El obispo Sheen contó otro incidente relacionado con Nuestra Señora de Lourdes, cuando hizo una "oración muy peligrosa" solo unos minutos antes de subir al tren que salía del santuario.

"Envíame algún sufrimiento o prueba para salvar un alma", rezó.

Esta es la historia.

Corría de vuelta a su hotel para coger el tren —subió tres tramos de escaleras, recorrió el pasillo y abrió la puerta—, pero todo el tiempo sintió que alguien lo seguía.

Cuando se enfrentó a su perseguidora, una joven, ella admitió que lo estaba siguiendo, pero no sabía por qué. Simplemente, lo había visto en la procesión esa misma mañana y se sintió atraída por hablar con él.

Él le preguntó si era católica, a lo que ella respondió que no, que era atea. Había viajado desde Holanda con otros 60 ateos. Ese día todos habían ido a hacer una excursión a las montañas, pero ella decidió quedarse atrás. (Más tarde, ella y el padre Sheen descubrirían que el autobús se había caído de un puente, matando a todos los que iban a bordo).

El sacerdote le dijo entonces que pensaba que ella era su "problema". Decidió quedarse hasta que ella "volviera al buen Dios", lo que llevó tres o cuatro días. Una vez que ella recibió los sacramentos y él estuvo listo para regresar a casa, comenzaron sus nuevos problemas.

Al intentar regresar a París, todos los billetes de tren que compró fueron rechazados. Le llevó una semana entera, ya que los billetes que acababa de comprar inexplicablemente no servían y lo dejaban en la siguiente estación sin comida ni agua. "Ese fue el precio que tuve que pagar por su alma", explicó.

"Así que la Santísima Madre… paga las facturas del hotel. Convierte a los ateos".

A continuación, contó a su audiencia la leyenda de cómo Jesús se acercó a Pedro a las puertas del cielo y le preguntó por ciertas almas que parecían entrar en el cielo con mucha facilidad. ¿Qué estaba pasando con el guardián de las llaves?

Pedro le aseguró al Señor que no era culpa suya: "Cada vez que cierro una puerta, tu madre abre una ventana".

3 EL CONVERTIDO DE LOURDES QUE PREDICÓ AL OBISPO SHEEN

El obispo Sheen también habló de una chica católica de París. Se llamaba Elisabeth y, en el verano de 1889, se casó con un médico ateo, Félix. Cuando Félix intentó hacerle perder la fe a su esposa, ella respondió estudiándola.

Esta es la historia.

De 1905 a 1914 estuvo enferma y postrada en cama. "Cuando estaba muriendo", contó el obispo Sheen, "le dijo a su marido: "Felix, cuando yo muera, te harás católico y sacerdote dominico"". Él reiteró sus sentimientos de odio hacia Dios; ella repitió su profecía y murió en sus brazos.

Tras su muerte, el marido encontró, entre sus diarios y papeles, que en 1905 ella le había pedido a Dios que le enviara "suficiente sufrimiento para comprar el alma [de Félix]".

Ella escribió que el precio se pagaría el día de su muerte y que "ninguna mujer tiene mayor amor que la que da su vida por su marido".

Desestimando sus palabras como "fantasías de una mujer piadosa", el médico viudo decidió escribir un libro contra Lourdes. (El obispo Sheen no menciona este hecho, pero otra fuente afirma que la pareja viajó a Lourdes en 1912, ya que la salud de ella no había mejorado. Se dice que en la gruta, su oración fue por la conversión de su marido. Regresaron y su salud volvió a empeorar).

Sin embargo, una vez que llegó a Lourdes y "miró el rostro de la estatua de María, recibió el gran don de la fe… tan completo, tan total… que vio todo lo que había creído como un error y una estupidez absolutos".

Era la época de la Primera Guerra Mundial y el papa reinante era Benedicto XV. Este mandó llamar al hombre tras enterarse de su conversión. Acompañado por el padre Jon Vinnea, el médico converso contó su historia al Santo Padre y le pidió convertirse en sacerdote dominico.

Prohibiéndoselo, el Papa dijo que debía reparar el daño que había causado anteriormente contra la fe, pero tras una conversación personal con el padre Vinnea, se retractó y le dijo a Félix que hiciera lo que el sacerdote le dijera.

En 1919, el Dr. Félix Leseur ingresó en la orden dominicana en París. Fue ordenado sacerdote en julio de 1923.

El obispo Sheen concluye la historia: