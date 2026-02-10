Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
separateurCreated with Sketch.

¿Eres músico católico? Vuele el concurso “Música y Fe” de la ACdP

fiesta de la resurrección acdp concurso música y fe

Paula Argüelles | ACdP

Fiesta de la Resurrección 2025 en Madrid

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Redacción de Aleteia - publicado el 10/02/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Con el objetivo de responder al profundo anhelo de Dios que se observa hoy en la sociedad, y de fomentar la creación musical enraizada en la fe, la ACdP propone reconocer el talento de músicos cristianos

La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) anunció el segundo concurso de canciones “Música y Fe”, una iniciativa creada para impulsar la composición musical inspirada en la fe, conocer a nuevos talentos y fomentar la relación entre la música contemporánea y la espiritualidad.

Con este concurso, la ACdP reconoce el trabajo y talento de quienes desean anunciar la Buena Nueva desde la música, sin importar el estilo o género musical que elijan para enviar un mensaje de auténtica fe.

Música y Fe

Celebrado por primera vez el año pasado, a esta segunda edición del concurso pueden inscribirse tanto grupos o coros, como artistas que, desde su talento musical, evangelicen y promuevan el compromiso con la fe.

Las canciones -que deben ser originales en música y letra- pueden ser de alabanza, adoración, súplica, o sobre la relación de Dios con los hombres. Además, es importante que no hayan sido previamente presentadas en otros concursos ni difundidas de manera pública antes del 1 de enero de 2022.

Los premios de este certamen contemplan: 3.000 euros brutos y la oportunidad de cantar en la "Fiesta de la Resurrección" organizada por la ACdP, que se celebrará el 12 de abril de 2026.

fiesta de la resurrección acdp concurso música y fe
Fiesta de la Resurrección 2025 en Madrid
Paula Argüelles | ACdP

La Fiesta de la Resurrección es un concierto multitudinario organizado en la Plaza Cibeles, en Madrid, que el año pasado reunió a más de 85,000 asistentes y contó con la presencia de artistas como Siempre Así, Beret, Hakuna Group Music y Cali & El Dandee.

Todas las bases del concurso pueden consultarse en este enlace. Y el proceso de inscripción puede iniciarse aquí.

ACdP

La Asociación Católica de Propagandistas es una asociación de fieles laicos que desde hace más de cien años responde a su vocación a través de la evangelización de la vida pública, con especial dedicación al apostolado en el ámbito general de la cultura.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
catolicismomúsica
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día