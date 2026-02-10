¿Eres músico católico? Vuele el concurso “Música y Fe” de la ACdP

Con el objetivo de responder al profundo anhelo de Dios que se observa hoy en la sociedad, y de fomentar la creación musical enraizada en la fe, la ACdP propone reconocer el talento de músicos cristianos

La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) anunció el segundo concurso de canciones “Música y Fe”, una iniciativa creada para impulsar la composición musical inspirada en la fe, conocer a nuevos talentos y fomentar la relación entre la música contemporánea y la espiritualidad.

Con este concurso, la ACdP reconoce el trabajo y talento de quienes desean anunciar la Buena Nueva desde la música, sin importar el estilo o género musical que elijan para enviar un mensaje de auténtica fe.

Música y Fe

Celebrado por primera vez el año pasado, a esta segunda edición del concurso pueden inscribirse tanto grupos o coros, como artistas que, desde su talento musical, evangelicen y promuevan el compromiso con la fe.

Las canciones -que deben ser originales en música y letra- pueden ser de alabanza, adoración, súplica, o sobre la relación de Dios con los hombres. Además, es importante que no hayan sido previamente presentadas en otros concursos ni difundidas de manera pública antes del 1 de enero de 2022.

Los premios de este certamen contemplan: 3.000 euros brutos y la oportunidad de cantar en la "Fiesta de la Resurrección" organizada por la ACdP, que se celebrará el 12 de abril de 2026.

Fiesta de la Resurrección 2025 en Madrid Paula Argüelles | ACdP

La Fiesta de la Resurrección es un concierto multitudinario organizado en la Plaza Cibeles, en Madrid, que el año pasado reunió a más de 85,000 asistentes y contó con la presencia de artistas como Siempre Así, Beret, Hakuna Group Music y Cali & El Dandee.

Todas las bases del concurso pueden consultarse en este enlace. Y el proceso de inscripción puede iniciarse aquí.