El Vaticano aprueba la beatificación del arzobispo Fulton Sheen

El obispo de Peoria, Illinois, anunció la aprobación del Vaticano y dijo que está trabajando con el Dicasterio para los Santos para fijar una fecha

"La Santa Sede me ha informado que la Causa del Venerable Siervo de Dios, Arzobispo Fulton J. Sheen, puede proceder a la Beatificación. El siguiente paso del proceso es la celebración de la Beatificación, en la que Fulton Sheen será declarado Beato". Este es el anuncio del 9 de febrero de 2026 del Obispo Louis Tylka de Peoria, Illinois. El obispo añadió:

"Estamos trabajando con el Dicasterio para las Causas de los Santos del Vaticano para determinar los detalles de la próxima beatificación. La fecha y los detalles del evento se publicarán próximamente en celebratesheen.com".

El venerable Sheen debía haber sido beatificado a finales de 2019, pero el Vaticano suspendió la ceremonia para realizar más investigaciones.

Esto se debió a una investigación legal sobre denuncias de abuso sexual en la Diócesis de Rochester, Nueva York. La Fundación Arzobispo Fulton John Sheen examinó a fondo los casos presentados y no encontró ninguno relacionado con Fulton Sheen. Presentaron sus conclusiones a la Congregación para las Causas de los Santos, y se acordó que Sheen no tenía culpa.

¿Quién es Fulton Sheen?

Sheen, conocido por su predicación, especialmente en televisión y radio, nació en El Paso, Illinois, el 8 de mayo de 1895. Descubrió su vocación sacerdotal a los 24 años y fue ordenado sacerdote en 1919. Cursó estudios superiores en la Universidad Católica de América en Washington, la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma. Regresó a Estados Unidos en 1926 y comenzó a impartir clases en la Universidad Católica de América hasta 1950.

Dotado maestro y orador, sus homilías eran muy apreciadas. En 1930, comenzó a participar en el programa de radio dominical "La Hora Católica", que alcanzó una audiencia estimada de 4 millones de oyentes en su apogeo. En 1951, comenzó a presentar un programa de televisión semanal, "Vale la pena vivir", sobre temas de fe, que atrajo a unos 30 millones de espectadores.

Murió en Nueva York a los 84 años, el 9 de diciembre de 1979. Fue enterrado en la Catedral de San Patricio, donde meses antes había conocido al papa Juan Pablo II, que estaba de visita. Finalmente, sus restos fueron trasladados a Peoria, Illinois.