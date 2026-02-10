El Vaticano aprueba la beatificación del arzobispo Fulton Sheen

"La Santa Sede me ha informado que la Causa del Venerable Siervo de Dios, Arzobispo Fulton J. Sheen, puede proceder a la Beatificación. El siguiente paso del proceso es la celebración de la Beatificación, en la que Fulton Sheen será declarado Beato". Este es el anuncio del 9 de febrero de 2026 del Obispo Louis Tylka de Peoria, Illinois. El obispo añadió:
"Estamos trabajando con el Dicasterio para las Causas de los Santos del Vaticano para determinar los detalles de la próxima beatificación. La fecha y los detalles del evento se publicarán próximamente en celebratesheen.com".
El venerable Sheen debía haber sido beatificado a finales de 2019, pero el Vaticano suspendió la ceremonia para realizar más investigaciones.
Esto se debió a una investigación legal sobre denuncias de abuso sexual en la Diócesis de Rochester, Nueva York. La Fundación Arzobispo Fulton John Sheen examinó a fondo los casos presentados y no encontró ninguno relacionado con Fulton Sheen. Presentaron sus conclusiones a la Congregación para las Causas de los Santos, y se acordó que Sheen no tenía culpa.
¿Quién es Fulton Sheen?
Sheen, conocido por su predicación, especialmente en televisión y radio, nació en El Paso, Illinois, el 8 de mayo de 1895. Descubrió su vocación sacerdotal a los 24 años y fue ordenado sacerdote en 1919. Cursó estudios superiores en la Universidad Católica de América en Washington, la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma. Regresó a Estados Unidos en 1926 y comenzó a impartir clases en la Universidad Católica de América hasta 1950.
Dotado maestro y orador, sus homilías eran muy apreciadas. En 1930, comenzó a participar en el programa de radio dominical "La Hora Católica", que alcanzó una audiencia estimada de 4 millones de oyentes en su apogeo. En 1951, comenzó a presentar un programa de televisión semanal, "Vale la pena vivir", sobre temas de fe, que atrajo a unos 30 millones de espectadores.
Murió en Nueva York a los 84 años, el 9 de diciembre de 1979. Fue enterrado en la Catedral de San Patricio, donde meses antes había conocido al papa Juan Pablo II, que estaba de visita. Finalmente, sus restos fueron trasladados a Peoria, Illinois.
En 2012, Benedicto XVI reconoció las virtudes heroicas del arzobispo, otorgándole el título de Venerable. En julio de 2019, el Papa Francisco aprobó su beatificación.