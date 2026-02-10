¿Dejas que las dificultades de la vida apaguen tu vela?

La fe que recibimos en el Bautismo se simboliza con una vela encendida, pero si no la cuidamos, a veces las dificultades de la vida amenazan con apagarla

El Bautismo es un sacramento que tiene muchos hermosos signos. Pero el que mejor representa la fe que nace en el neófito es la vela que se enciende en el Cirio pascual, con la que recibimos la Luz de Cristo. Pero la vida y sus dificultades puede apagarla.

Hijos de la Luz

Si ha pasado mucho tiempo desde la última vez que presenciamos un Bautismo - o nunca hemos estado en él - conviene recordar la oración que hace el ministro al pedir que se encienda la vela:

Reciban la luz de Cristo. A ustedes padres y padrinos, se les confía la misión de acrecentar esta luz para que este/os niño/s, iluminados por Cristo, vivan siempre como hijo/s de la luz y, perseverando en la fe, puedan salir al encuentro del Señor, con todos los Santos, cuando él vuelva.

Y para que la fe crezca, hay que alimentarla con la enseñanza de la Palabra de Dios y el testimonio de quienes viven con el bautizado. ¿Cómo, entonces, incrementa la fe?

La fe es un acto personal

Ciertamente, el compromiso de padres y padrinos en educar al niño en la fe es fundamental en los primeros años. Enseñarle las primeras oraciones, a confiar en la Divina Providencia, llevarlo a la Iglesia, hacer obras buenas, etc., no tiene caducidad. Sin embargo, cuando la persona crece, es una decisión propia, como dice el Catecismo de la Iglesia católica:

La fe es un acto personal: la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela (CEC 166).

No obstante, no tiene por qué vivirla apartado del mundo. El Catecismo continúa:

Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro (CEC 166).

Cuando llega la prueba

Gracias a nuestra pertenencia a la Iglesia, no estamos solos y la fe se vive en comunidad. Unos a otros nos sostenemos cuando llegan las pruebas y dificultades de la vida.