Visita del Papa a España: lanzan web con informaciones oficiales del viaje

Encuentra en conelpapa.es las novedades

El comité preparatorio de la visita del Papa León XIV a España prevista para este año 2026 ha lanzado en las últimas horas su página web oficial.

Conelpapa.es incluye las informaciones confirmadas hasta ahora sobre este viaje. “El Papa León ha dicho a los obispos españoles que quiere venir a varias ciudades de nuestro país este año de 2026”, confirma.

Informa que el pasado 9 de enero los obispos le plantearon un posible plan de viaje, que la Secretaría de Estado de la Santa Sede está estudiando “para engarzarlo en el calendario del Papa”.

En 2026, León XIV tiene previsto viajar, además de a España, a varios países de África, a Argentina, a Uruguay, a Perú y a los Estados Unidos.

Pagina de inicio del sitio web oficial Captura de pantalla de www.conelpapa.es

La web destaca que toda visita de Estado como la de un Papa “requiere un trabajo coordinado con todos los ámbitos del gobierno de un país (central, autonómico y local) en temas de protocolo, seguridad, servicios sanitarios y uso de espacios públicos para eventos.

“Además es necesario coordinar a todos aquellos que están deseando poder verle en persona, y a todos los que quieren colaborar en los preparativos con su tiempo y sus conocimientos, como voluntarios, con los productos y servicios de sus empresas, o con sus aportaciones económicas”, añade.

Madrid, Barcelona y Canarias

El pasado viernes 6 de febrero tuvo lugar la “primera toma de contacto de las personas que trabajan en los diferentes grupos y comisiones organizadas”, informó la CEE.

En el encuentro estuvieron presentes el presidente de la CEE, Luis Argüello y los obispos de las diócesis implicadas en la visita.

Asistieron el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, José Mazuelos, obispo de Canarias, Eloy Alberto Santiago, obispo de Tenerife, y el nuncio en España, Piero Pioppo.

¿Junio?

El presidente del episcopado apuntó a junio como fecha probable de la visita del Papa a España, en una entrevista a la cadena COPE.

“La referencia de Gaudí está -dijo aludiendo a la conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto modernista-, pero es la Santa Sede la que confirma definitivamente”.

En cuanto a la posible visita a Madrid, Argüello destacó que en la capital puede encontrarse con obispos de toda España y con personas de distintas partes de España “para vivir esa experiencia de comunión”.

Finalmente, el arzobispo de Valladolid destacó que con una visita a las islas Canarias para “poner la mirada en el fenómeno migratorio”, León XIV se mantendría “fiel a algunas intenciones que el papa Francisco tenía”.