Los martes de León XIV en Castel Gandolfo

Cada martes, León XIV se refugia durante 24 horas en Castel Gandolfo, lejos de los pasillos del palacio apostólico, del protocolo papal y de las multitudes. Un paréntesis de verdor, silencio y relajación lejos de las miradas, con sus pasatiempos favoritos

"Intentará ir más a menudo porque está lejos de las multitudes, lejos de la rutina diaria". Unas semanas después de la elección de León XIV, su hermano John Prevost confió a la prensa estadounidense que el Papa tenía la intención de devolver a Castel Gandolfo el título que había perdido bajo el pontificado de su predecesor Francisco: el lugar volvería a ser la residencia secundaria del pontífice. Y aún más: el entorno verde situado a 30 kilómetros de Roma se convertiría en "una costumbre permanente" de este pontificado, prometía John, hermano cercano y confidente familiar del jefe de la Iglesia católica.

Piscina, tenis y equitación

Y, de hecho, en pocos meses, los "martes de León" se han convertido en una institución. Cada lunes al final del día, el pontífice peruano-estadounidense sale del Vaticano en su camioneta negra. Acompañado por gendarmes y guardias suizos, el papa se dirige al parque de los Castelli Romani para disfrutar de su día de descanso. Los martes no hay audiencias en la agenda de los papas: sus predecesores habían consagrado este día de descanso, que organizaban según sus preferencias.

Francisco no salía del Vaticano, Juan Pablo II se permitía excursiones a la montaña… León, por su parte, se dedica al tenis con su secretario peruano y a la natación. Las altas murallas de Castel Gandolfo, que ocultan sus decenas de hectáreas de campo, albergan una burbuja cubierta que le permite manejar la raqueta y una piscina construida en la época del papa polaco, recientemente renovada para el nuevo inquilino de la residencia, según ha sabido Aleteia.

Se han producido cambios desde que los últimos papas venían aquí de vacaciones: el Papa Francisco decidió convertir el palacio apostólico de Castel Gandolfo en museo, por lo que el nuevo pontífice ha elegido como residencia una mansión cercana, la Villa Barberini.

El otoño pasado, al responder a las preguntas de los periodistas que lo esperaban a su salida de Castel Gandolfo, el papa indicó que su "descanso" del martes no era sinónimo de ocio ni de desconexión total, ya que seguía atendiendo la correspondencia urgente y recibiendo llamadas telefónicas. Sin embargo, "es realmente una oportunidad para relajarse, y no tiene que llevar su hábito papal todo el tiempo", comentó su hermano John, dando a entender que el visitante medio podría encontrarse con el sucesor de Pedro haciendo footing en un bosquecillo.

Sin embargo, se trata de un encuentro poco probable: a las 14:00 horas, el papa reserva su jardín para uso privado. Las verjas se cierran a los turistas y el pontífice número 267 se dedica a sus pasatiempos favoritos. Además del tenis, se rumorea de buena fuente que ha vuelto a montar a caballo, algo que ya practicaba cuando era misionero en Perú.

La radio española COPE, que acudió al lugar con un grupo de jóvenes estudiantes, afirma que monta a Saleros, un caballo valenciano de 10 años "con el que ha creado un vínculo especial". En las caballerizas papales también se encuentra el joven Proton, un purasangre blanco regalado por un criador polaco.

El ritual de los martes por la noche

"Para cuidarse bien, todo ser humano debería realizar actividades tanto para el cuerpo como para el alma, las dos cosas juntas", confió el pontífice estadounidense, asegurando que esta pausa durante la semana es un hábito que le "ayuda mucho".

De hecho, sus nuevas y pesadas responsabilidades, al frente de un microestado y como guía espiritual de 1400 millones de almas, han sobrecargado la agenda del septuagenario. "Está más cansado que antes, se le nota en la cara. Simplemente intenta mantener la calma y acostarse a una hora razonable", reconoció su hermano John. En Castel Gandolfo, León XIV también recibe discretamente a sus amigos íntimos, algunos procedentes de Estados Unidos o incluso de Perú, para pasar momentos agradables.

El Papa León XIV habla con los periodistas al salir de la residencia de Castel Gandolfo para dirigirse al Vaticano, el martes 23 de diciembre de 2025. AP Photo/Gregorio Borgia