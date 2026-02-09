Aleteia
León XIV podría viajar a Sídney para el Congreso Eucarístico Internacional en 2028

pope-leo-XIV-prayer-vigil-rosary- eucharistic adoration

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 09/02/26
Aunque aún se desconoce la fecha exacta de esta importante reunión internacional, el obispo organizador del Congreso Eucarístico Internacionalaseguró que el Papa tiene la intención de asistir

"Me complace enormemente anunciar la intención del Papa de venir a Sídney", declaró el obispo Richard Umbers, organizador del Congreso Eucarístico Internacional que se celebrará en la capital australiana en 2028, durante una rueda de prensa el 9 de febrero de 2025.

