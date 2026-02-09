León XIV podría viajar a Sídney para el Congreso Eucarístico Internacional en 2028

"Me complace enormemente anunciar la intención del Papa de venir a Sídney", declaró el obispo Richard Umbers, organizador del Congreso Eucarístico Internacional que se celebrará en la capital australiana en 2028, durante una rueda de prensa el 9 de febrero de 2025.

Aunque aún se desconoce la fecha exacta de esta importante reunión internacional, el obispo organizador del Congreso Eucarístico Internacionalaseguró que el Papa tiene la intención de asistir

El obispo auxiliar de Sídney reveló que su arzobispo, Anthony Fisher, se había reunido con el Papa León XIV en Roma; fue recibido oficialmente en audiencia el 28 de julio. Durante esta reunión, el arzobispo Fisher le indicó al Papa que esperaba participar en el Congreso Eucarístico Internacional organizado por su diócesis.

Según el obispo Umbers, el Papa habría respondido: "Bueno, aún falta mucho, ¡pero allí estaré!". De momento, no se ha anunciado una fecha concreta para este evento, que suele durar una semana, pero varios medios australianos sugieren que será a mediados de otoño.

Iniciado en Lille en 1881, durante el pontificado de León XIII, el Congreso Eucarístico Internacional es una importante reunión destinada a promover la doctrina de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. El congreso de Sídney será la 54.ª edición de este evento. Australia también albergó la 40.ª edición en 1973 en Melbourne.

Por lo general, el Papa envía un legado papal —a menudo un cardenal— para que lo represente en el congreso, como fue el caso en la última reunión en Quito (Ecuador) en 2024, o en Cebú (Filipinas) en 2016. Ocasionalmente, algunos papas han participado personalmente en estos eventos: fue el caso de Francisco en 2021 en Budapest (Hungría), así como de Juan Pablo II en cuatro ocasiones: en 2000 en Roma, en 1997 en Wroclaw (Polonia), en 1993 en Sevilla (España) y en 1985 en Nairobi (Kenia).