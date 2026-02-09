Aleteia
El Papa advierte a los sacerdotes españoles del riesgo de manipulación política

pope-leo-xiv-vatican

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 09/02/26
En una carta, el Papa se dirigió a los sacerdotes de Madrid para advertirles contra la grave polarización y les señaló cómo es el sacerdote que necesita España y el mundo

“La progresiva desaparición de las referencias comunes” en un contexto de secularización abre la puerta a formas de instrumentalización de la fe, escribe el Papa León XIV en una carta dirigida a los sacerdotes de la diócesis de Madrid, con motivo de su asamblea presbiteral organizada los días 9 y 10 de febrero de 2026. Este mensaje puede hacerse eco de la grave polarización política que sacude España, donde el líder del partido populista de derecha Vox, Santiago Abascal, acusa a los obispos españoles de “hacer el juego a las mafias de la inmigración”.

