El Papa advierte a los sacerdotes españoles del riesgo de manipulación política

“La progresiva desaparición de las referencias comunes” en un contexto de secularización abre la puerta a formas de instrumentalización de la fe, escribe el Papa León XIV en una carta dirigida a los sacerdotes de la diócesis de Madrid, con motivo de su asamblea presbiteral organizada los días 9 y 10 de febrero de 2026. Este mensaje puede hacerse eco de la grave polarización política que sacude España, donde el líder del partido populista de derecha Vox, Santiago Abascal, acusa a los obispos españoles de “hacer el juego a las mafias de la inmigración”.

En una carta, el Papa se dirigió a los sacerdotes de Madrid para advertirles contra la grave polarización y les señaló cómo es el sacerdote que necesita España y el mundo

“Los tiempos que vive la Iglesia nos invitan a una pausa para una reflexión serena y sincera”, enfatizó el Papa. Pidiendo a los sacerdotes de Madrid que no se “encierren en diagnósticos inmediatos ni en la gestión de emergencias”, el Papa señaló que “esta interpretación del presente no puede ignorar el contexto cultural y social en el que se vive y se expresa la fe hoy”.

León XIV observó en España, país que había visitado casi treinta veces en sus anteriores responsabilidades, "procesos avanzados de secularización, una creciente polarización del discurso público y una tendencia a reducir la complejidad de la persona humana, interpretándola desde ideologías o categorías parciales e insuficientes".

"En este contexto, la fe corre el riesgo de ser instrumentalizada, banalizada o relegada al ámbito de lo insignificante, mientras se instauran formas de convivencia que prescinden de toda referencia trascendente", advierte en este mensaje firmado el 28 de enero, festividad de santo Tomás de Aquino.

"Muchos de los presupuestos conceptuales que, durante siglos, facilitaron la transmisión del mensaje cristiano han dejado de ser evidentes y, en muchos casos, incluso se han vuelto difíciles de comprender", subraya León XIV, señalando el debilitamiento del "terreno común" y el hecho de que "el primer anuncio ya no puede presumirse".

"Una nueva preocupación"

Sin embargo, el Papa observa que "una nueva inquietud está surgiendo hoy en el corazón de muchas personas, especialmente de los jóvenes". Hace una evaluación firme de los callejones sin salida de la cultura contemporánea, que han dejado "una creciente sensación de cansancio y vacío".

"La absolutización del bienestar no ha traído la felicidad esperada; una libertad separada de la verdad no ha engendrado la plenitud prometida; y el progreso material, por sí solo, no ha logrado colmar el profundo deseo del corazón humano", advierte León XIV.

"El tipo de sacerdotes que Madrid —y toda la Iglesia— necesita en este momento", indicó el Papa, "no se encuentran ciertamente en 'hombres definidos por la multiplicación de tareas o por la presión de los resultados'".

León XIV exhorta así a cada sacerdote a construir su sacerdocio como una "catedral", en la que "la fachada no existe para sí misma: conduce al interior". "Del mismo modo, el sacerdote nunca es un fin en sí mismo. Toda su vida está llamada a señalar a Dios y a acompañar el paso hacia el Misterio, sin usurpar jamás su lugar", explica el pontífice.

Desde esta perspectiva, "el celibato, la pobreza y la obediencia" no deben ser percibidos "como un rechazo de la vida, sino como la forma concreta que permite al sacerdote pertenecer totalmente a Dios sin dejar de caminar entre los hombres", explica el obispo de Roma.

El Papa también instó a los sacerdotes a confesarse regularmente y a cultivar un sentido más profundo de fraternidad sacerdotal. "Hijos míos, nadie debe sentirse expuesto ni solo en el ejercicio del ministerio: ¡resistamos juntos al individualismo que empobrece el corazón y debilita la misión!", insistió el pontífice.