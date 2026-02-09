5 formas únicas y católicas de pasar el día de San Valentín

El día de San Valentín nos brinda la oportunidad de expresar nuestro amor de formas católicas, no solo a nuestros seres queridos, sino también a Dios.

La comercialización del Día de San Valentín puede resultar desagradable en muchos sentidos. Muchas empresas no solo anuncian todo tipo de dulces de chocolate para comprar, sino que también sexualizan en exceso este día e incluso fomentan comportamientos lujuriosos en nombre del amor, donde las expresiones católicas no tienen nada que hacer.

Tal vez por eso, para algunos católicos celebrar la versión secular del día de San Valentín es muy poco atractivo, por lo que prefieren no celebrarlo en absoluto.

Sin embargo, el día en sí mismo se puede seguir celebrando, ya que originalmente era una festividad católica que formaba parte del calendario de la Iglesia.

Aquí hay algunas ideas sobre cómo celebrar el día de San Valentín de manera católica:

1 ASISTE A MISA

Aunque no todo el mundo puede asistir a misa el 14 de febrero, puede ser un momento íntimo tanto para las parejas como para las personas solteras. Es un momento para unirse a toda la Iglesia y rezar por un aumento del amor al prójimo.

2 REGALA UNA TARJETA DE UN SANTO A ALGUIEN QUE QUIERES

San Francisco de Sales fomentaba una práctica alternativa en la que se elegía un santo para cada persona y se le entregaba una tarjeta con el nombre del santo al que podía intentar imitar.

En una carta escribió: "Me preguntas, querida hija, qué ramo puedes regalar a tu Valentín. Debe estar compuesto por pequeños actos de virtud que debes practicar expresamente por el bien de este Valentín celestial".

3 EXPRESA TU AMOR POR LOS MIEMBROS DE TU FAMILIA

Aunque no tengas pareja ni hijos, el día de San Valentín te brinda la oportunidad de expresar tu amor y agradecimiento a tus padres, hermanos o primos. No tiene por qué ser un día dedicado al amor romántico, sino también al amor sincero que sentimos por nuestra familia.

4 OFRECE A DIOS UN RAMO DE BUENAS OBRAS

No debemos olvidarnos de Dios en el día de San Valentín. Aunque no podamos regalarle rosas físicas, Dios agradecería enormemente que le ofrezcamos un ramo espiritual de buenas acciones.

5 LER SOBRE EL VERDADERO SAN VALENTÍN