¿Tienes velas benditas? Esto puedes hacer con ellas

Las velas benditas que se usan en la fiesta de la Presentación del Señor, en Pascua o cada día primero son poderosos complementos espirituales para el hogar

Existe una tradición centenaria de usar velas benditas en la fiesta de la Presentación del Señor, el 2 de febrero. También se usan velas en la Vigilia Pascual o cada día primero cuando se reza la oración a la Divina Providencia. O quizá las que utilizamos en la Corona de Adviento. Si tienes una vela de esas celebraciones (o de otra fuente), ¿qué debes hacer con ellas?

Porque es obvio que con la prevalencia de la electricidad en todo el mundo, las velas ya no tienen ningún uso práctico. A simple vista, parece que no tienen ninguna utilidad concreta.

Cómo usar velas benditas

En primer lugar, la bendición incluida en el Misal Romano resume el simbolismo espiritual de este sacramento:

Oh Dios, fuente y origen de toda luz,

que en este día mostraste al justo Simeón

la luz de la revelación a los gentiles,

te pedimos humildemente que,

en respuesta a las oraciones de tu pueblo,

te complazcas en santificar con tu bendición estas velas, que estamos deseosos de llevar en alabanza a tu nombre,

para que, siguiendo el camino de la virtud,

alcancemos esa luz que nunca se apaga.

Por Cristo nuestro Señor.

Romolo Tavani 1 Shutterstock

Es apropiado dejar la vela bendita en un lugar destacado de su hogar o en una mesa de oración. Esto le recuerda a Jesús, luz del mundo, y le invita a la oración. Luego, cuando dedique tiempo a la oración personal o comunitaria en su hogar, puede encender la vela para ayudarle a concentrarse.

Las velas proporcionan un poderoso ambiente espiritual, que incluso el mundo secular reconoce. Pueden calmar el corazón y abrirnos a la luz de Dios.

Durante las tormentas

Otra forma de utilizar las velas benditas es sacarlas durante el mal tiempo. Tradicionalmente, los católicos siempre encendían la vela bendita durante una fuerte tormenta, invocando el poder de Dios para proteger su hogar. Y, como suele ocurrir, las tradiciones espirituales católicas tienen un elemento práctico: la vela será útil si se corta la luz.

Además, debido a su asociación con la "Luz del Mundo", las velas benditas son un poderoso sacramental para usar contra los espíritus malignos que merodean. El diablo vive en la oscuridad, por lo que la luz de la vela bendita invoca el poder de Dios para mantener a raya la influencia del diablo.

Cómo desecharlas

Por último, si no puede utilizar las velas bendecidas debido a las normas contra incendios, o simplemente porque la vela ya no se puede utilizar, lo mejor es desecharla de forma adecuada.

Los católicos deben desechar los sacramentales antiguos de una manera que demuestre la debida reverencia. Todos los sacramentales pueden quemarse o enterrarse para desecharlos adecuadamente. Este tipo de eliminación honra su propósito sagrado y los devuelve a la tierra de una manera digna. Si una persona no puede hacer ninguna de las dos cosas, el sacramental puede dejarse en la oficina parroquial y alguien del personal se encargará de él.

Las velas benditas se pueden guardar y, en algunos lugares, se recogen y se funden para crear el cirio pascual. Esta costumbre no se practica en todas partes, así que ponte en contacto con tu parroquia o monasterio local para ver si lo hacen.