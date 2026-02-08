El sentido de la música según san Paulino de Nola 

El patrono de los campaneros promovía un canto armónico y sobrio como alabanza

San Paulino de Nola, el polifacético patrono de los campaneros, dejó enseñanzas sobre el sentido de la música, el arte y la belleza que siguen inspirando 17 siglos después.

De familia rica y pobre por elección, casado y obispo por aclamación popular, joven senador y eremita en su madurez, padre biológico de un niño que vivió ocho días y espiritual de millones que confían en él,...

No le faltaron experiencias a Paulino para escoger solo el Amor, a quien se entregó totalmente.

Fue Él quien le llevó intercambiarse por el hijo de una viuda al que los invasores visigodos habían capturado.

Llevado como esclavo a África, logró con su autoridad espiritual su liberación y la de todos los presos de Nola.

Todos ellos fueron recibidos con ramos de flores al regresar a su ciudad. Aquella acogida aún se recuerda en la ciutat italiana de Nola cada 22 de junio con la tradicional Fiesta de los Lirios.

Música como oración

A este extraordinario hombre que vivió entre los siglos IV y V, la tradición le atribuye el origen de la campana como instrumento para convocar oraciones públicas. Por eso tantos campaneros le veneran como patrón.

El sabio obispo de Nola valoraba mucho la música y el arte como oración. Paulino promovía que las personas cantaran juntas himnos y salmos como alabanza armónica y sobria a Dios.

Escribió sobre ello en algunas poesías y cartas que dirigía a amigos suyos, entre los que destacan hombres considerados hoy grandes santos como Agustín, Ambrosio, Martín de Tours, Jerónimo y Delfín.

Una de las frases de san Paulino, la cita san Juan Pablo II en su Carta a los artistas: “Nuestro único arte es la fe y Cristo nuestro canto”.

También se le atribuyen otros aforismos que resumen el sentido de la música según este popular santo:

Nuestras canciones son para Dios, no para hablar sin motivo.

Todo lo bello es para alabanza de Dios.

Con una sola boca cantamos, con un solo corazón creemos.