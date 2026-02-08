“El amor que no hace ruido” manifiesta la presencia de Dios

El Papa León XIV, durante el Ángelus, explico bajo el impulso de Jesús que "la misericordia y la paz" constituyen "dinámicas de transformación y reconciliación"

El Santo Padre León XIV antes de la oración del Ángelus del 8 de febrero de 2026, quinto domingo del tiempo ordinario habló con amor sobre la importancia de obrar como Jesús con misericordia y paz. Desde la ventana del palacio apostólico del Vaticano, ante los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el Papa comentó el Evangelio del día basándose en las palabras de Jesús: "Vosotros sois la sal de la tierra. […] Vosotros sois la luz del mundo" (Mt 5, 13-14).

"La vida que resplandece en Jesús" permite poner de relieve "el nuevo sabor de sus gestos y sus palabras", señaló León XIV. Siguiendo la línea del profeta Isaías, "Jesús parece advertir a quienes le escuchan que no renuncien a la alegría", explicó el Papa. La sal que ha perdido su sabor, dijo, "ya no sirve para nada, sino para ser arrojada fuera y pisoteada por los hombres" (Mt 5, 13).

"Cuántas personas —quizás también nos haya pasado a nosotros— se sienten desechables, imperfectas", señaló León XIV. "Es como si su luz se hubiera ocultado. Sin embargo, Jesús nos anuncia un Dios que nunca nos rechazará, un Padre que guarda nuestro nombre, nuestra singularidad", aseguró el pontífice. Subrayó que "cada herida, por profunda que sea, sanará al acoger la palabra de las Bienaventuranzas y al volver a caminar por el camino del Evangelio".