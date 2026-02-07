Aleteia
¿Tu mascota tiene un santo patrono? Descúbrelo aquí

Zoteva | Shutterstock

Yohana Rodríguez - publicado el 07/02/26
Más allá de san Francisco de Asís, existen santos a los que la tradición cristiana confía el cuidado de los animales y las mascotas

Seguramente habías escuchado que san Francisco de Asís es el patrono de los animales y mascotas; y aunque esto es cierto, no es el único santo que comparte este patronazgo. A lo largo de la historia, otros santos han sido reconocidos como protectores de ciertos grupos de animales e incluso de especies específicas.

Ya sea por curiosidad o para comenzar a pedir por tus mascotas y animales de compañía, te presentamos esta galería de santos que, según la tradición cristiana, pueden convertirse en tus aliados en el cuidado de la creación.

Conócelos aquí

Tags:
animalescreacionmascotassantos
