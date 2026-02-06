Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

“Vida en Abundancia”: la carta de León XIV con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)

Aleteia

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 06/02/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Horas antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, el Papa León XIV se refirió al deporte como "una expresión universal de la humanidad".

Pocas horas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina, el 6 de febrero de 2026, el Papa León XIV publicó una carta dedicada al valor del deporte como vehículo de desarrollo humano y social. Titulado "Vida en Abundancia", el documento de diez páginas, publicado en ocho idiomas, destaca las múltiples virtudes de la actividad física, a la vez que advierte contra sus excesos contemporáneos, como la manipulación ideológica y la intrusión de intereses económicos y mediáticos en lo que debería seguir siendo una "escuela de humanidad".

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
cartadeportepapa leon xiv
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día