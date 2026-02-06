La mayor colección de artefactos papales fuera de Roma comenzó como un proyecto escolar

Una tarea de secundaria es la base de "Vatican Unveiled", que acaba de terminar su exhibición en Minnesota

Llevar lo sagrado a lo profano. Eso es lo que un sacerdote diocesano de Minnesota ha logrado al organizar la exposición "El Vaticano al Descubrimiento", que acaba de terminar su exhibición pública en el Mall of America de Minneapolis. La exposición fue organizada por la Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis para celebrar el 175.º aniversario de la diócesis.

El padre Richard Kunst es el hombre detrás de la mayor colección de artefactos papales fuera de Roma.

El padre Kunst es sacerdote de la Diócesis de Duluth, en el norte de Minnesota. Su interés por la historia, siendo adolescente, se despertó gracias a un proyecto de gobierno en su último año de secundaria. Decidió escribirle al presidente Jimmy Carter y recibió como respuesta una foto autografiada del presidente y su esposa.

“Después de gastar cientos de dólares en franqueo”, compartió el padre Richard en el material promocional de la exposición, “reuní una colección bastante grande” de autógrafos de celebridades.

Aunque se había centrado en los autógrafos históricos de presidentes pasados, un día vio tres autógrafos papales en subasta en el catálogo de un comerciante.

Sorprendido de que existieran objetos como este, gracias a un préstamo de su hermana, compró dos de los autógrafos. Eran de los papas Juan XXIII y Pablo VI, ambos de cuando eran cardenales.

Con las posteriores incorporaciones de las firmas de los Papas Pío VII (1742-1823) y Pío X (1835-1914), su interés en las celebridades modernas y los presidentes del pasado se trasladó a una búsqueda centrada exclusivamente en autógrafos y recuerdos de temática religiosa.

Ahora, con ingresos estables como sacerdote diocesano ordenado, el Padre Kunst ha invertido en el desarrollo de esta singular colección católica. La explosión de internet lo ha facilitado más que durante sus años de secundaria. Ahora tiene acceso a comerciantes y artefactos internacionales, lo que ha dado como resultado no solo la mayor colección de artefactos papales, sino también numerosas reliquias interesantes de santos y una amplia historia de la Iglesia.

En una conversación con Aleteia, el Padre Kunst reflexionó sobre la importancia y el valor de estos artefactos en vista de la tendencia de la sociedad moderna hacia el minimalismo y la reducción de tamaño.

"Estoy totalmente a favor de reducir el tamaño y de poner orden", dijo el sacerdote, "pero estas son cosas significativas y sagradas para nuestra historia".

“Quiero decir, si estos objetos se vendieran —o si el Vaticano vendiera los artefactos que tiene— no podrían inspirar a las próximas generaciones… Y no puedes ir al Vaticano y experimentar Roma como una persona fiel y no sentirte conmovido a continuar en tu fidelidad” a Cristo y a la Iglesia, reflexionó.

Dijo que le gusta pensar que la exposición es “una preservación y patrimonio de quiénes somos como Iglesia… Es importante no tirar a la basura nuestra historia”.

La exposición presenta “Selecciones del curador”, destacando los artefactos que el padre Kunst llama “más extraordinarios”.

Entre estas selecciones se encuentra una reliquia de primera clase de cabellos preservados de san Maxilimiliano Kolbe, mártir de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Kolbe compartió que los cabellos fueron guardados discretamente por frailes que ejercían de barberos; guardaron los cabellos afeitados sin que el entonces Padre Maximiliano lo supiera, pues su santidad ya había sido notada por sus compañeros.

Otras “Selecciones del curador” incluyen una carta escrita a mano del beato Charles de Foucauld y reliquias de la verdadera cruz.

Completamente convencido de que Santa Elena encontró la verdadera cruz de Cristo en Tierra Santa y la trajo a Roma, el padre Kunst explica que su juicio sobre la autenticidad de esta reliquia guardada es que fue propiedad del Papa Clemente XI (1700-1721), quien oró con ella.

De lo ordinario a lo sagrado

En total, la colección contiene 74 artefactos papales.

Las reliquias papales y de los santos muestran la humanidad de estos santos, reflexionó el sacerdote. No comenzaron siendo santos ni papas. Por ejemplo, la colección incluye un trabajo filosófico de Eugenio Pacelli, el futuro Papa Pío XII.

Entre las reliquias de los santos se incluyen varios objetos pertenecientes a san Juan María Vianney, entre ellos un paño que usaba a diario (con certificado de autenticidad notariado). También se incluye una rara fotografía póstuma del santo.

Los artículos más modernos van desde una estampa de la madre de Santa María Goretti hasta reliquias de primera y segunda clase de Santa Gianna Molla, que fueron entregadas al Padre Kunst por la hija de la santa en Duluth durante una visita en 2017.

Ahora, con la elección del Papa León, el primer Papa estadounidense, y las historias de personas que lo conocieron cuando era niño, se recuerda a los católicos y a los no creyentes que estos líderes de alto perfil alguna vez fueron estudiantes y jóvenes comunes, que vivieron vidas normales antes de su llamado único al papado.

Al explicar el papel de las reliquias para un católico, el padre Kunst trazó un paralelismo con el que es fácil identificarse. Aclarando que los católicos veneran (no adoran) las reliquias, dijo: "Solo tienes que ir a eBay y buscar tarjetas coleccionables de Tops. Venden estas tarjetas con pequeños fragmentos de camisetas de diferentes atletas profesionales".

“Hay algo en el ADN de los humanos, como seres tangibles, que nos lleva a coleccionar cosas asociadas con las personas que admiramos… Esto no es diferente, pero se eleva a un nivel sagrado”.