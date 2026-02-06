¿Tu trabajo se hace sentir agotado y perdido? Esta puede ser la razón

¿Alguna vez te has preguntado con qué propósito trabajas realmente? Muchos trabajan largas horas, cumplen objetivos… pero sienten un vacío

Para muchas personas, el trabajo ocupa gran parte del día… y, a veces, también gran parte del cansancio. Entre pendientes, horarios y responsabilidades, no es raro preguntarse si lo que hacemos cada día tiene un sentido más profundo o si solo estamos cumpliendo con una rutina que se repite sin mayor propósito. Comencemos la búsqueda de sentido en el trabajo.

Esta inquietud no es señal de ingratitud ni de fracaso; al contrario, suele ser el reflejo de una búsqueda legítima: la de encontrar significado en aquello a lo que dedicamos tiempo, esfuerzo y talento.

Explorar el sentido del trabajo nos invita a mirar más allá del sueldo o los logros visibles, y a descubrir cómo incluso las tareas más sencillas pueden convertirse en un espacio de crecimiento, servicio y plenitud.

El trabajo dignifica y es parte de la identidad humana

El trabajo no solo produce bienes o resultados, también forma a la persona. El libro del Eclesiastés 3,13, nos dice que "Que el hombre coma y beba y disfrute del fruto de su trabajo: eso es un don de Dios".

Por lo tanto, dignificar el trabajo significa reconocer que no es solo un medio para obtener ingresos, sino una expresión profunda de la dignidad humana. A través del trabajo, la persona pone en juego sus talentos, creatividad, esfuerzo y tiempo; en otras palabras, se entrega a sí misma.

Por eso, el valor del trabajo no depende únicamente del cargo que se ocupa, del prestigio social o del reconocimiento externo, sino de la dignidad de quien lo realiza.

Cuando el trabajo pierde sentido

Hay momentos en los que el trabajo deja de ser una fuente de realización y comienza a vivirse como una carga pesada. Algunas señales comunes son:

Cansancio emocional constante.



Sensación de estar "sobreviviendo" de lunes a viernes.



Desconexión entre lo que se hace y lo que se es.

Recuerda que no siempre se trata de "un mal trabajo", sino de una pérdida de propósito.

Cómo recobrar el sentido del trabajo

Ahora que conoces cómo el trabajo dignifica la vida del ser humano, es importante que recobremos el sentido de nuestro trabajo, te compartimos algunas pautas para darle sentido a tu trabajo cada día:



1 En el propósito

Entender a quién beneficia lo que hacemos.



Reconocer el impacto (aunque sea pequeño) de nuestro trabajo en otros.

2 En la actitud

Trabajar con responsabilidad, honestidad y cuidado.



Cambiar el enfoque: del "tengo que" al "puedo aportar".



3 En el servicio

El trabajo como una forma concreta de amar y servir.



Incluso las tareas más simples pueden ser ofrecidas con sentido.

4 En la coherencia con los valores

Buscar pequeños gestos de coherencia aun en contextos difíciles.