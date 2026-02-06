Conoce a san Marón, el inspirador de la Iglesia maronita

La Iglesia católica es una pero hay en el mundo ritos y tradiciones diversos, como los de la Iglesia maronita que tomó su nombre en el siglo IV de san Marón

No es una Iglesia católica alterna ni diferente, porque también fue fundada por Cristo y organizada en Antioquía por el mismo san Pedro, su primer obispo, para luego dejar en su lugar a san Ignacio, cuando partió a Roma. Por eso resulta muy interesante entender el origen de la Iglesia maronita y conocer a san Marón.

Una breve historia

De acuerdo con el artículo Historia de la Iglesia Maronita, fue en Antioquía, cerca del año 40, en donde por primera vez "se llamó "cristianos" a los discípulos de Cristo (cf. Hch 11, 26), y fue san Ignacio de Antioquía († ca. 116), su segundo obispo, "quien apodó a la Iglesia del Señor como “Iglesia Católica” (cf. Smyrn. 8, 2)".

Dspués de la persecución de Diocleciano en la que hubo muchos mártires, el emperador Constantino legalizó la religión cristiana con el Edicto de Milán (313 d.C.), surgieron grandes teólogos y el fenómeno del monacato, pero también ocurrieron grandes herejías.

Además, se transformó la mentalidad de los cristianos al volverse improbable la posibilidad del martirio, la manera de vivir la fidelidad a Dios era mediante la penitencia y la mortificación, con lo que aparecieron "formas de vida monástica en la antigua siria (i.e. acemetas, dendritas, estacionarios, estilitas, hipetras, etc.) para configurar un estilo de espiritualidad muy peculiar".

Un santo anacoreta

En entonces cuando surge San Máron. En el sitio maronitas.org leemos que, según el obispo san Teodoreto de Ciro (ca. 383 - ca. 458 [o 466]) en el capítulo XVI de su libro Historia Religiosa o Historia de los Monjes (ca. del año 444):

"San Marón vivió a la intemperie, cerca de un templo pagano que él mismo había convertido en iglesia, con una vida de penitencia y de oración. Pocas veces, y solo cuando el clima era en demasía extremo, se llegó refugiar bajo una carpa de piel de cabra. Además de vivir a la intemperie se pasaba casi todo el día de pie, ambas cosas como un ejercicio ascético de mortificación. Dios le concedió el don de obrar numerosos milagros y el de una profunda vida interior, según se deduce de testimonios como los de san Juan Crisóstomo († 407), de Santiago el solitario de Ciro († ca. 421), de san Limneo el confesor (s. V) o de santa Domnina († ca. 460)".

Los maronitas

La santidad y el prestigio cristiano de San Marón fueron piezas clave para que los cristianos de Antioquía lo tomaran como ejemplo para vivir su espiritualidad.

Inmediatamente después de la muerte de san Marón se construyeron, en el mismo siglo V, una iglesia y un monasterio dedicados a su nombre, ubicados en los alrededores de Apamea, en la actual Siria, en la orilla oriental del río Orontes. Ahí se formó el núcleo de la Iglesia Maronita.