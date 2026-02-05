Video del Papa: León XIV reza por los niños con enfermedades incurables

El video mensual que presenta esta intención se publicó el 5 de febrero de 2026. Esa misma mañana, al recibir a representantes de una organización dedicada a la protección de la infancia, El Papa León XIV expresó su pesar al ver a niños "tan a menudo privados de atención y del acceso a las necesidades básicas de la vida".
En el video de febrero de la campaña "Ora con el Papa", publicado por la Red Mundial de Oración con el Papa, León XIV invita a los católicos a unirse a él en oración por los niños que sufren. "Sus frágiles cuerpos son signo de tu presencia, y sus sonrisas, incluso en medio del dolor, dan testimonio de tu Reino", reza el Papa en su mensaje.
El 267.º Papa también confió a las familias de los niños y a todos aquellos que los cuidan: "Apoya a sus familias en la esperanza, en medio del cansancio y la incertidumbre, y hazlos testigos de una fe fortalecida por las dificultades". En el video, se ve al Papa rezando de rodillas en la iglesia de San Pellegrino en el Vaticano, con dibujos de niños en las manos.
Oración del Papa León XIV por los niños enfermos:
Señor Jesús,
que acogías a los pequeños en tus brazos y los bendecías con ternura, hoy te presentamos a los niños que viven con enfermedades incurables.
Sus cuerpos frágiles son signo de tu presencia, y sus sonrisas, incluso en medio del dolor, son testimonio de tu Reino.
Te pedimos, Señor, que nunca les falte atención médica adecuada, el cuidado humano y cercano, y el apoyo de una comunidad que acompaña con amor.
Sostén a sus familias en la esperanza, en medio del cansancio y la incertidumbre, y haz de ellas testigos de una fe que se fortalece en la prueba.
Bendice las manos de médicos, enfermeros y cuidadores, para que su trabajo sea siempre expresión de compasión activa.
Que tu Espíritu los ilumine en cada decisión difícil, y les conceda paciencia y ternura para servir con dignidad. Señor, enséñanos a reconocer tu rostro en cada niño que sufre.
Que su vulnerabilidad despierte nuestra compasión, y nos impulse a cuidar, acompañar y amar con gestos concretos de solidaridad.
Haz de nosotros una Iglesia que, animada por los sentimientos de tu corazón, y movida por la oración y el servicio, sepa sostener la fragilidad, y que en medio del dolor sea fuente de consuelo, semilla de esperanza y anuncio de vida nueva.
Amén.