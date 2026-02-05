Video del Papa: León XIV reza por los niños con enfermedades incurables

Los niños que padecen enfermedades incurables serán el centro de la oración del Papa León XIV durante el mes de febrero

El video mensual que presenta esta intención se publicó el 5 de febrero de 2026. Esa misma mañana, al recibir a representantes de una organización dedicada a la protección de la infancia, El Papa León XIV expresó su pesar al ver a niños "tan a menudo privados de atención y del acceso a las necesidades básicas de la vida".

En el video de febrero de la campaña "Ora con el Papa", publicado por la Red Mundial de Oración con el Papa, León XIV invita a los católicos a unirse a él en oración por los niños que sufren. "Sus frágiles cuerpos son signo de tu presencia, y sus sonrisas, incluso en medio del dolor, dan testimonio de tu Reino", reza el Papa en su mensaje.

El 267.º Papa también confió a las familias de los niños y a todos aquellos que los cuidan: "Apoya a sus familias en la esperanza, en medio del cansancio y la incertidumbre, y hazlos testigos de una fe fortalecida por las dificultades". En el video, se ve al Papa rezando de rodillas en la iglesia de San Pellegrino en el Vaticano, con dibujos de niños en las manos.

Oración del Papa León XIV por los niños enfermos: