¿Un viaje papal a Perú previsto para finales de 2026?

Si bien el viaje no ha sido confirmado por la Santa Sede, Perú -nación amada por el pontífice- podría estar entre los destinos internacionales más próximos del Papa León XIV

El Papa León XIV podría viajar a Perú a finales de 2026, país donde ejerció su ministerio misionero durante veinte años y del cual es ciudadano, según indicaron los obispos de esta nación andina en una conferencia de prensa el 4 de febrero. La Santa Sede no ha confirmado este anuncio. Si bien esta posibilidad de viaje es real, actualmente es solo una hipótesis bajo consideración, según declaró una fuente del Vaticano a I.MEDIA.

Al regresar de su visita ad limina a Roma la semana pasada, los obispos del Perú informaron que se estaba planeando una visita del Papa León XIV. "Corresponde a las autoridades gestionar todo esto, organizarlo, pero el Papa me dijo con total convicción que está '80% seguro'", declaró el obispo Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal. Añadió: "El Papa desea visitar Perú entre noviembre y diciembre".

Sin embargo, no se ha fijado una fecha, añadió el obispo de Lurín, al tiempo que mencionaba el posible itinerario que podría seguir el Papa: la capital, Lima; Chiclayo —ciudad donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023—; y la región amazónica. Dicho viaje a Sudamérica podría incluir Uruguay o Argentina, dos países que el pontífice peruano-estadounidense ha manifestado su deseo de visitar.

“Se están considerando varios viajes, pero persisten muchas incertidumbres. Estos son solo planes”, enfatizó con cautela una fuente del Vaticano. “El programa del Papa aún se está ultimando”, añadió una fuente del Vaticano, señalando que dichos preparativos están sujetos a numerosas circunstancias imprevistas, como los contactos con el gobierno, la gestión logística, la implementación del protocolo y la adaptación a las restricciones climáticas.

Hasta la fecha, el Vaticano no ha confirmado oficialmente ningún viaje internacional para 2026. Según nuestra información, se está planeando una gira por África, que podría tener lugar en abril. Los obispos de Guinea Ecuatorial y el nuncio en Angola —el "embajador" de la Santa Sede— ya han confirmado que estos dos países formarán parte de este viaje, que también debería incluir a Argelia y Camerún.