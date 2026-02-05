Petra Religiosa y abogada que hizo de la cárcel su misión

La misión de la Pastoral Carcelaria se centra en el papel del perdón como herramienta de transformación social. Conozcamos el testimonio de la hermana Petra Silvia Pfaller, coordinadora nacional de la pastoral

Mi nombre es Petra Silvia Pfaller, soy religiosa, misionera, abogada de formación y, actualmente, coordino la Pastoral Carcelaria Nacional. Hace más de 35 años que vivo en Brasil, país que acogí como mi hogar y donde elegí caminar junto a los más pobres, especialmente las personas privadas de libertad y sus familias.

Para mí, trabajar en la Pastoral Carcelaria no es solo un servicio o una acción social. Es una experiencia profundamente evangélica. Vivimos en una sociedad marcada por un sistema de justicia punitivo, selectivo y excluyente, y ante esto, siento que la Iglesia está llamada a ejercer una misión profética, que a menudo se enfrenta al sentido común. Nuestro trabajo no debe confundirse con la venganza institucionalizada. Creo profundamente que la verdadera justicia pasa por la reparación, la reconciliación y el reconocimiento de la dignidad inalienable de cada ser humano.

El perdón

El punto de partida de nuestra misión es la convicción de que el error no define a la persona. El perdón está en la raíz de nuestra fe cristiana. Suelo decir que, si no nos tomamos en serio el perdón, estamos destrozando la Biblia. Jesús nos lo mostró muy claramente en la cruz, cuando ofreció la salvación a un ladrón arrepentido y no a un maestro de la ley. Rezamos el Padrenuestro tres, cuatro, cinco veces al día, y en él el perdón es fundamental. Si no lo vivimos, nuestra fe pierde sentido.

Esta comprensión choca con la mentalidad dominante en nuestro país, donde predomina una justicia vengativa, que cree que el encarcelamiento en condiciones inhumanas es la única respuesta posible al delito. Como Pastoral Penitenciaria, se nos llama constantemente a cuestionar esta lógica.

Un gran desafío

Vivir el perdón no es fácil. Encuentra profundas barreras en los prejuicios y el estigma, sobre todo cuando la persona sale del sistema penitenciario. He vivido situaciones en las que las comunidades parroquiales se resistían a acoger a personas que salían de la cárcel. Esto me hace darme cuenta de que la conversión necesaria debe comenzar dentro de la propia Iglesia.

Nuestra misión es no soltar la mano de nadie. Tenemos que combatir la idea de que el delito se convierte en una pena perpetua para toda la vida social de la persona. El perdón y la justicia restaurativa exigen escuchar: escuchar el dolor de la víctima, pero también la historia de vida de quien cometió el delito. No podemos elegir a quién merece atención.

Suelo decir que tengo la impresión de que no soy yo quien lleva la esperanza a la cárcel, sino que aprendo lo que es la esperanza allí dentro. Aprendo con la resistencia, con la fe y con el deseo de empezar de nuevo que encuentro tras las rejas.

Una nueva esperanza

Mi propia trayectoria —una mujer alemana que vino a Brasil y aquí se comprometió con las causas de los más vulnerables— demuestra que la formación jurídica y la vocación misionera pueden ir de la mano. Creo en una justicia que recupera, en lugar de excluir. La Pastoral Penitenciaria es esa voz que clama por la dignidad dentro de los muros de las prisiones y por la acogida fuera de ellos. Para nosotros, el perdón es también un acto político y espiritual de resistencia.