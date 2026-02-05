¿León XIV, nuevo promotor de las raíces cristianas de Europa?

Desde el inicio de su pontificado, el Papa León XIV se ha interesado en varias ocasiones por el tema de las raíces cristianas de Europa. El segundo Papa originario de América actualiza así este tema que fue especialmente querido por Juan Pablo II

Esta fue una de las últimas batallas del papa polaco, en un comienzo del siglo XXI que vio a Europa tomar el camino de la secularización, alejándose de las intuiciones de sus padres fundadores. Entre 2000 y 2005, Juan Pablo II intentó sin éxito que se mencionaran explícitamente las "raíces cristianas de Europa" en el proyecto de Constitución europea. La Francia de Lionel Jospin y Jacques Chirac, en nombre de la laicidad, rechazó esta propuesta, a costa de una crisis diplomática con la Santa Sede, que expresó su "pesar". Privada de esta referencia, la Constitución europea fue rechazada por una mayoría de votantes en el referéndum del 29 de mayo de 2005, celebrado en Francia en un clima tenso y polarizado.

Veinte años después de esos acalorados debates, el tema de la identidad espiritual de Europa, particularmente querido también por Benedicto XVI, sigue siendo esencial desde el punto de vista de Roma. El papado está preocupado por una sensación de desintegración de los ideales europeos.

No hay paz sin "verdades compartidas", advierte León XIV

En su mensaje difundido el 23 de enero con motivo de una conferencia europea celebrada en Luxemburgo, León XIV instó a promover "el papel de los valores católicos en la construcción de un continente europeo más pacífico y justo". En un tono similar al de sus predecesores, lamentó "la gran reticencia que existe hoy en día a debatir los valores universales que la religión o cualquier otro sistema de creencias puede aportar al bien común de la sociedad".

"Ninguna comunidad, y mucho menos un continente, puede vivir en paz y prosperar sin verdades compartidas que inspiren sus normas y valores", advirtió el Papa, denunciando "la difusión del relativismo y la reducción de la verdad a una simple opinión". "La tradición recibida de vuestros padres es un tesoro precioso", dijo el Papa al saludar a miles de peregrinos croatas el 7 de octubre de 2025. "Dondequiera que estéis, permaneced fieles a vuestras raíces cristianas y dad testimonio de un pueblo que ama a Cristo y a su Iglesia", les exhortó.

Del mismo modo, ante la delegación del grupo parlamentario de los "Conservadores y Reformistas Europeos", en presencia, entre otros, de la eurodiputada Marion Maréchal, el pasado 10 de diciembre, León XIV subrayó que "la identidad europea solo puede entenderse y promoverse en referencia a sus raíces judeocristianas". En un discurso pronunciado en inglés, citó los "tesoros culturales" de la "civilización occidental", como sus "catedrales, su arte y su música sublime", pero también los "avances científicos" que han hecho posibles las comunidades cristianas. "Estos logros crean un vínculo intrínseco entre el cristianismo y la historia europea, una historia que debe ser apreciada y celebrada", aseguró ante estos parlamentarios que defienden los valores cristianos de Europa.

Durante su bendición Urbi et Orbi de Navidad, el Papa deseó al continente europeo que asumiera "un espíritu comunitario y de colaboración, fiel a sus raíces cristianas y a su historia, un espíritu solidario y acogedor hacia los necesitados". Unas semanas más tarde, en una carta apostólica, subrayó la importancia de la arqueología cristiana para comprender las "raíces" de Europa, citando el llamamiento de Juan Pablo II en 1981, en el que el pontífice polaco afirmaba que "Europa necesita a Cristo".

El Papa Francisco, cauteloso pero radical

El Papa Francisco se ha distanciado en ocasiones del uso político del tema de las raíces cristianas de Europa, preocupado por el tono "triunfalista" o la falta de pluralismo en la interpretación de este concepto. Sin embargo, también se ha referido a este tema en algunos viajes, como en Eslovaquia, en 2021.

Y, sobre todo, en sus homilías en la capilla de la residencia Santa Marta entre 2013 y 2020, el pontífice argentino ha vuelto varias veces sobre el tema de la "apostasía" y la pérdida de las raíces, señalando las incoherencias de una civilización que se dice cristiana pero vive en el pecado. En sus preguntas dirigidas a cada cristiano se insinuaba una crítica mordaz a Europa y a Occidente.