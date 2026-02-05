La increíble historia de Antonio Arellano, el zapatero de los papas

Nacido en una modesta familia peruana, Antonio Arellano se convirtió en uno de los zapateros más populares de Roma y el Vaticano. Cercano a Benedicto XVI, para quien confeccionaba sus famosos zapatos rojos, el artesano tiene un nuevo cliente: el Papa León XIV

Hay que perderse por las estrechas calles que atraviesan el Borgo, un barrio muy cercano al Vaticano, para dar con esta pequeña tienda. A primera vista, parece una zapatería como tantas otras en Roma. Entras, suena el timbre, el aroma amaderado del cuero te inunda las narices, y un detalle llama la atención de inmediato: sobre el mostrador, enmarcadas innumerables fotos del dueño, Antonio Arellano, conociendo a los tres últimos papas.

En su tienda, donde se almacenan docenas de zapatos, cinturones y carteras en una vibrante gama de colores, el hombre recibe a todos los clientes con una cálida bienvenida y una sonrisa. A sus 58 años, quien ostenta el título no oficial de "zapatero de los papas" empezó prácticamente de la nada.

En la tienda de Antonio Arellano, zapatero de los papas, en Borgo Pio, Roma. CZ / Aleteia

“Llegué a Italia en 1990 y abrí esta tienda en 1998”, explica este nativo de Trujillo, Perú. Su región natal es reconocida por la habilidad de sus zapateros. Empezó a trabajar muy joven y demostró un talento excepcional; a los 14 años, ya ganaba “un sueldo de maestro”, en sus propias palabras. Impulsado por la crisis económica que azota a su país, decidió probar suerte al otro lado del mundo, en Italia, donde hay una gran comunidad peruana. Su sonrisa da paso a la emoción al recordar sus primeros años en Roma.

“Empecé aquí, reparando zapatos en este taller”, explica, señalando la trastienda. Sobre su hombro, herramientas, retazos de cuero y pares de zapatos en proceso se encuentran dispersos bajo la atenta mirada de pinturas de la Virgen María y el Padre Pío.

CZ / Aleteia

Sus zapatos, hechos a mano y a medida, se ganaron rápidamente una buena reputación en la orilla izquierda del Tíber. La proximidad al corazón de la Iglesia le abrió las puertas a una clientela bastante singular… "Al principio, venían las monjas, luego los sacerdotes, y así sucesivamente. La gente me decía: 'Esta hermana me envió, este sacerdote me aconsejó venir'". El boca a boca fue su mejor aliado: muy pronto, incluso obispos y cardenales acudían en masa a su pequeña tienda para encargar sus propios zapatos Arellano.

Un cliente diferente a cualquier otro

Uno de estos príncipes de la Iglesia dejaría una impresión particularmente fuerte en el zapatero peruano: el cardenal Ratzinger . "Era un hombre muy tranquilo y discreto. Venía y se sentaba allí", relata, señalando un sillón escondido en un rincón de la pequeña tienda. Forjó una verdadera amistad con el prelado alemán, que perduró hasta aquel 19 de abril de 2005.

"¡Mi cliente se había convertido en Papa!". Un gran golpe publicitario y una verdadera alegría para el peruano, quien pronto conoció a Benedicto XVI y le regaló los famosos zapatos rojos que el Papa había usado con tanta frecuencia. Aún hoy, siguen siendo una de las piezas más populares de su colección.

CZ / Aleteia

Durante su pontificado, proporcionó repetidamente zapatos a Benedicto XVI, tanto rojos como negros. Tras su renuncia, mantuvieron esta estrecha relación, y el Papa se aseguró de celebrar su 50.º cumpleaños. Su expresión se torna más seria al hablar de la muerte del Papa alemán. Profundamente conmovido, muestra una fotografía del cuerpo del Papa velado tras su fallecimiento y señala un detalle: Benedicto XVI llevaba un par de zapatos Arellano, que llevó consigo a la eternidad. Un último testimonio de amistad que conmovió especialmente al artesano peruano.

La historia continúa con Francisco y León XIV

Antonio Arellano admite haber sido menos cercano al Papa Francisco. El pontífice argentino usaba zapatos ortopédicos. "Se mantuvo fiel al zapatero que lo acompañó durante 40 años, algo que respeto mucho", explica sin amargura.

El Papa Francisco también le hizo un regalo al bendecir su anillo de bodas y el de su esposa por su 25.º aniversario de bodas. Sobre su cabeza, fotos más recientes muestran que su historia con los papas continúa: él y su hijo, con quien ahora trabaja, fueron recibidos por su compatriota León XIV poco después de su elección. "Es un hombre maravilloso; hablamos español y hablamos de Perú", relata.

In the shop of Antonio Arellano, the shoemaker to the popes, Borgo Pio in Rome. CZ / Aleteia