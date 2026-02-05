La causa de canonización de la hermana Thea Bowman va a Roma

La Diócesis de Jackson ha completado su investigación diocesana para la canonización de la hermana Thea Bowman y enviará los documentos a Roma para su consideración

Thea Bowman, religiosa de las Hermanas Franciscanas de la Adoración Perpetua con sede en La Crosse, Wisconsin, está actualmente en proceso de canonización para ser reconocida como santa católica.

La Diócesis de Jackson, Mississippi, está a cargo de su causa de canonización y recientemente ha completado su investigación local sobre su vida.

Nate Tinner-Williams escribe para el Black Catholic Messenger que "el obispo Joseph Kopacz celebrará una misa de acción de gracias durante el Mes de la Historia Negra en la catedral de San Pedro Apóstol el lunes 9 de febrero, seguida de los trámites oficiales para marcar la transición de la causa a la fase romana, que pronto podría llevar a que el papa nombre a Bowman 'venerable'".

La diócesis de Jackson ha completado su exhaustiva investigación sobre la vida de Bowman, revisándola en busca de signos de "virtud heroica". El Vaticano revisará ahora las conclusiones y tomará una decisión definitiva antes de presentarla al papa para su confirmación.

¿Quién era la hermana Thea Bowman?

Thea Bowman fue una pionera en los Estados Unidos. Trabajó con entusiasmo como profesora y tuvo un profundo impacto en la comunidad afroamericana que perdura hasta nuestros días. Su vida es una inspiración para muchos y, recientemente, la Diócesis de Jackson, Misisipi, ha comenzado a investigar su vida en un posible caso para su canonización.

Bowman nació el 29 de diciembre de 1937 en Yazoo City, Misisipi. Su abuelo nació esclavo y ella se crió en la fe metodista. Después de que su familia se mudara a Canton, Misisipi, Bowman se matriculó en la escuela Holy Child Jesus. Allí, Bowman se sintió atraída por la fe católica y, a los 9 años, pidió a sus padres que la dejaran convertirse al catolicismo.

Cuando cumplió 15 años, Bowman se mudó a La Crosse, Wisconsin, y se unió a las Hermanas Franciscanas de la Adoración Perpetua (FSPA). Se convirtió en la primera miembro afroamericana de esa orden.

Profesora consagrada

Después de asistir a la Universidad de Viterbo, cursó estudios avanzados en la Universidad Católica de América. A continuación, pasó 16 años enseñando en todos los niveles educativos. Tras esta carrera en el ámbito de la educación, el obispo de Jackson, Misisipi, la invitó a ser consultora en su diócesis.

Aceptó el nuevo cargo y trabajó durante muchos años rompiendo barreras. Según el sitio web de la FSPA:

"En su papel de consultora, la hermana Thea… dio charlas por todo el país; reuniones animadas que combinaban canto, predicación del evangelio, oración y narración de historias. Sus programas estaban dirigidos a romper las barreras raciales y culturales. Animaba a las personas a comunicarse entre sí para que pudieran comprender otras culturas y razas".