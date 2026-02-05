El respeto en lo cotidiano: cómo tomar en cuenta a los demás

<em>El respeto favorece nuestras relaciones interpersonales y mejora la convivencia, favoreciendo la confianza, ¿Cómo lograrlo? La psicología lingüística responde </em>

En un mundo donde las conversaciones suelen ser rápidas, por una aparente carencia de tiempo y por la inmediatez de la rutina diaria, las opiniones tajantes y las relaciones son cada vez más superficiales. Por eso hoy más que nunca el respeto por los demás es un valor tan necesario como frágil.

Aunque muchas veces podemos asociar al respeto únicamente con la cortesía o las "buenas maneras", diversos estudios en psicología y ciencias sociales muestran que el respeto va mucho más allá: se expresa en la forma en que escuchamos, consideramos el tiempo, los límites, las emociones y las perspectivas de quienes nos rodean.

La regla de oro

¿Recuerdas aquella regla de oro que desde pequeños te decían tus padres o en la escuela? "Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti". En efecto, mostrar respeto no siempre requiere grandes gestos; a menudo se manifiesta en comentarios, y gestos que revelan cuánto valoramos al otro como persona. Aquí te compartimos algunos puntos para llevar a cabo y mostrar respeto por los demás, según la psicología.

1 Escucha activa y comunicación atenta

Esta es la principal regla de respeto hacia el otro, puesto que, la escucha activa implica prestar atención, no interrumpir y entender no sólo las palabras, sino los sentimientos o ideas de la otra persona. Esta muestra de respeto, es también un gesto de empatía y validación hacia la persona que se dirige a nosotros con confianza.

2 Pedir consejo

Frente a un tema o situación, podemos llegar a escuchar una opinión diferente que quizás no habíamos considerado desde esa perspectiva, por lo que nos puede ser de gran ayuda, así como también dar nuestro punto de vista al otro.

Un estudio realizado por Harvard Business Review, demostró que pedir un consejo, es una de las formas más efectivas de demostrar respeto intelectual. Ya que es considerada una forma de validación cognitiva.

3 Reconocer cuando nos equivocamos

Otra forma de mostrar respeto por el otro es aceptando que también podemos cometer errores y cuando cometemos uno disculparnos. Esto demuestra, según estudios de la Universidad de Stanford, parte de nuestra vulnerabilidad pero controlada, frente a los demás. Ya que la capacidad de pedir disculpas, está ligada al respeto por la integridad del otro.

4 Cumplir con nuestra palabra

Mostrar respeto y compromiso es también cumplir con lo que prometemos al otro, de esta forma, estaremos mostrando que nos importa cumplir con nuestras promesas, de modo que la confianza se refuerza mutuamente.

5 Interés genuino por aprender

Parte del respeto, se muestra también cuando reconocemos que no lo sabemos todo y que en esa búsqueda de crecimiento, podemos preguntar a quienes llevan más experiencia o han logrado algo que nos gustaría lograr.

Acercarnos y preguntar cómo lograron cierto objetivo, es también respetar la sabiduría del otro y mostrar interés por su conocimiento, mostrando admiración.

6 Sinceridad

Cuando alguien se acerca a nosotros para pedir alguna retroalimentación o bien nuestra opinión podemos hacerlo desde el respeto, diciendo las cosas con honestidad, frente a una sana retroalimentación o bien ante cualquier tema con respeto.

7 Entender los límites del otro

Respetar que cada persona tiene su espacio, su forma de pensar y su autonomía, nos ayuda a no asumir que todos piensan igual que nosotros y de esta forma cuando alguien marca un límite, habla bien de nosotros respetarlo.