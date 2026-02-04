Fray Augusto Ramírez, mártir de la confesión, será beato

El padre franciscano fray Augusto Ramírez Monasterio fue mártir, torturado y asesinado en 1983 en Guatemala tras negarse a romper el secreto de confesión

El 22 de enero, el papa León XIV autorizó la beatificación del padre fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio, un sacerdote franciscano asesinado en Guatemala en 1983. Según Vatican News, "el decreto reconoce que fue asesinado por odio a la fe" -se negó a romper el secreto de confesión - . Este es un paso importante en el proceso de beatificación y canonización del padre Augusto, ya que lo clasifica como "mártir", lo que acorta el proceso, aunque todavía se requiere un milagro que se haya producido por su intercesión.

¿Quién fue fray Augusto?

Nacido en la ciudad de Guatemala el 5 de noviembre de 1937, el padre Augusto ingresó en la orden franciscana en 1958 y fue ordenado sacerdote el 18 de junio de 1967.

Era conocido por la gente como un sacerdote santo que pasaba horas en el confesionario. Su devoción por el sacramento de la confesión acabaría provocándole la muerte.

Según el National Catholic Register, una persona se acercó con el padre Augusto para recibir el sacramento de la Reconciliación y le confesó su pecado, al tiempo que solicitaba la amnistía del gobierno.

El gobierno no estaba interesado en ofrecer la amnistía, pero quería saber lo que la persona había confesado, e intentó que el padre Augusto lo revelara:

Relatos posteriores revelaron que fray Augusto había sido torturado por sus captores militares, quienes lo desnudaron, lo colgaron de las muñecas y lo sometieron a golpes y quemaduras. Le rompieron varias costillas. Pero él se negó a revelar lo que Coroy le había dicho, salvaguardando el secreto de confesión.

Mártir de la confesión

El Dicasterio de los Santos explica lo sucedido:

El martirio material ocurrió en la tarde del 7 de noviembre de 1983, cuando fue capturado y torturado por unos soldados. Mientras era trasladado en un coche especial de la policía a las afueras de la ciudad de Guatemala, aprovechando un semáforo en rojo en el cruce con la Avenida Elena, el sacerdote intentó escapar del vehículo corriendo descalzo, pero cuando los soldados lo alcanzaron, fue impactado por las balas y asesinado.

El Dicasterio explica:

"Es evidente la intención de las fuerzas armadas del Gobierno de atacar a un miembro de la Iglesia católica guatemalteca que había denunciado abiertamente las graves injusticias sociales que imperaban en el país y que trabajaba para promover el diálogo y la colaboración".

Fue uno de los muchos sacerdotes y religiosos asesinados en Guatemala en la década de 1980, como los beatos James Miller y Stanely Rother, ambos originarios de Estados Unidos.

Se espera que el padre Augusto sea beatificado en una ceremonia oficial en un futuro próximo.