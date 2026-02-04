Esta es la fecha de la fiesta universal de san John Henry Newman

El Vaticano publicó el decreto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos que añade a San John Henry Newman al Calendario Romano General. La memoria facultativa —la fiesta o veneración— de este Doctor de la Iglesia, converso del anglicanismo al catolicismo, se celebrará anualmente el 9 de octubre, decretó León XIV.

León XIV decreta que la fiesta universal de san John Henry Newman, Doctor de la Iglesia será el 9 de octubre

John Henry Newman será ahora celebrado universalmente. Mediante este decreto, el Papa ha convertido la celebración del cardenal inglés en una fiesta general —para celebrarse en todo el mundo— y ya no en una particular. Además, ocupará el primer lugar entre los santos conmemorados el 9 de octubre, explica el cardenal Roche, Prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en un comentario al decreto.

Fue Benedicto XVI quien decidió que John Henry Newman fuera celebrado el 9 de octubre, coincidiendo con su beatificación en 2010. Esta decisión fue notable. De hecho, en lugar de su fecha de nacimiento o fallecimiento, el Papa alemán optó por celebrar a este teólogo inglés el día de su ingreso a la Iglesia católica.

San John Henry Newman ha sido especialmente valorado por León XIV desde el inicio de su pontificado. El pontífice peruano-estadounidense lo proclamó Doctor de la Iglesia el 1 de noviembre de 2025 y lo nombró copatrono de la misión educativa de la Iglesia.

Nacido en Londres en 1801, Newman fue ordenado sacerdote anglicano en 1824, antes de que sus reflexiones lo acercaran gradualmente al catolicismo. Dejó su puesto de párroco en 1843 y finalmente fue recibido en la Iglesia católica el 9 de octubre de 1845. Se convirtió al sacerdocio católico en 1847.