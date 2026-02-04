Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Esta es la fecha de la fiesta universal de san John Henry Newman

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
San John Henry Newman

Public Domain

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 04/02/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
León XIV decreta que la fiesta universal de san John Henry Newman, Doctor de la Iglesia será el 9 de octubre

El Vaticano publicó el decreto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos que añade a San John Henry Newman al Calendario Romano General. La memoria facultativa —la fiesta o veneración— de este Doctor de la Iglesia, converso del anglicanismo al catolicismo, se celebrará anualmente el 9 de octubre, decretó León XIV.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
newmansantoralsantos
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día