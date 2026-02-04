Aleteia
El Evangelio no es solo un mensaje “filantrópico o social”, advierte León XIV

I.Media - publicado el 04/02/26
A lo largo de su catequesis, León XIV advirtió contra el riesgo de caer en "lecturas fundamentalistas o espiritualistas de la Escritura"

León XIV instó a no reducir el Evangelio "a un simple mensaje filantrópico o social", insistiendo en su origen divino, durante la audiencia general que presidió en el Aula Pablo VI el 4 de febrero de 2026. "Dios nunca mortifica al ser humano", aseguró también el Papa durante este encuentro, destacando el papel indispensable de los autores históricos de la Biblia.

audiencia generalbibliaevangeliopapa leon xiv
