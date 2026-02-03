(VIDEO) ¿Vivimos un enfriamiento de la caridad?

El enfriamiento y la indiferencia crecen mientras la necesidad humana se multiplica, es la advertencia del Evangelio, y se vuelve actual

Las tragedias, hacen que el enfriamiento crezca. El Evangelio cita: "Al aumentar la maldad, se enfriará el amor de muchos"(Mt 24, 12). La frase de Jesús, pronunciada hace dos mil años, describe con precisión inquietante el clima moral de nuestro tiempo. En un mundo hiperconectado, la compasión parece debilitarse, mientras el sufrimiento se normaliza y la indiferencia se vuelve rutina.