León XIV inauguró el sábado 31 de enero dos obras peruanas en los Jardines del Vaticano. Reportaje

"¡Viva el Papa! ¡Viva el pueblo del Perú! ¡Viva la Santísima Virgen María! ¡Viva Santa Rosa de Lima!". La llovizna que cayó al mediodía sobre la colina del Vaticano no logró aguar la fiesta. Una "agua bendita", signo de "la abundancia de la bendición del Señor", bromeó León XIV, mientras los invitados a su alrededor sacaban sus paraguas.

Este sábado 31 de enero, el pontífice inauguró y bendijo solemnemente dos obras de arte: una estatua de la primera santa del Perú, Rosa de Lima, y un mosaico que representa todas las invocaciones marianas propias de este país. Se han colocado una frente a otra en el "paseo Pío XII", en un pequeño rincón verde en lo alto de los jardines del Vaticano. Y aunque la cima de la colina (75 metros) no tiene nada que ver con las cumbres andinas, es sin duda un pequeño pedazo de Perú el que ha encontrado su lugar en el territorio pontificio.

De hecho, un bloque de travertino inmaculado de la región de Huancayo cruzó el Atlántico para tomar las rasgos de Santa Rosa. La escultura fue realizada por Edwin Morales, un artista perteneciente a la gran diáspora peruana presente en Italia, y en particular en Roma. Enfrente, se eligieron teselas multicolores para representar a la Virgen peruana.

Espontáneamente, tras la bendición, se escuchó a todos los miembros de la Conferencia Episcopal del Perú, a la que el Papa perteneció de 2015 a 2023, entonar cánticos a la Virgen y a la santa. Los obispos, que parecían estar en una procesión en Lima, terminaron así su visita ad limina de una semana. En particular, pudieron reunirse con "su" papa, que no dudó en invitarse a uno de sus almuerzos este jueves.

"Reunidos en este magnífico lugar, donde todo nos habla del Creador y de la belleza de la creación, quiero ante todo, dar las gracias a los artistas que han realizado estas obras y a quienes han hecho posible este evento tan agradable del que hoy podemos disfrutar", declaró el Papa en un breve discurso.

También describió las obras como un signo de la "santidad del Pueblo de Dios" y de la amistad de la Santa Sede con Perú, "un país que me es tan querido". Y un país donde se espera con impaciencia a León XIV. Así lo afirmó el embajador peruano ante el pontífice, refiriéndose a un viaje que el pueblo peruano espera vivir "muy pronto".