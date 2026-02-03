Aleteia
Fraternidad de San Pío X: Santa Sede quiere evitar ruptura y continuar el diálogo

I.Media - publicado el 03/02/26
Matteo Bruni, portavoz de la Santa Sede, expresó el deseo del Vaticano de “evitar cualquier ruptura o solución unilateral a los problemas surgidos”

Roma quiere "evitar cualquier ruptura" con la Fraternidad San Pío X (FSSPX), declaró el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, el 3 de febrero de 2026. El día anterior, la organización tradicionalista anunció su intención de ordenar obispos sin la aprobación del Papa. Este acto de disidencia conllevaría la excomunión de cualquier obispo consagrado y de cualquier obispo que celebrara misa.

Tags:
santa sede
