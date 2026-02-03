Fraternidad de San Pío X: Santa Sede quiere evitar ruptura y continuar el diálogo

Roma quiere "evitar cualquier ruptura" con la Fraternidad San Pío X (FSSPX), declaró el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, el 3 de febrero de 2026. El día anterior, la organización tradicionalista anunció su intención de ordenar obispos sin la aprobación del Papa. Este acto de disidencia conllevaría la excomunión de cualquier obispo consagrado y de cualquier obispo que celebrara misa.

Matteo Bruni, portavoz de la Santa Sede, expresó el deseo del Vaticano de “evitar cualquier ruptura o solución unilateral a los problemas surgidos”

El lunes, la Fraternidad San Pío X (FSSPX), en el centro de una relación conflictiva con Roma durante décadas, anunció su intención de proceder con nuevas consagraciones episcopales el 1 de julio. El superior de la comunidad, el sacerdote italiano Davide Pagliarani, afirmó haber enviado dos cartas al Papa León XIV —incluida una solicitud de audiencia— y haber recibido una respuesta que no atiende en absoluto sus peticiones.

“Los contactos entre la Fraternidad San Pío X y la Santa Sede continúan”, aseguró Matteo Bruni en respuesta el martes. En su breve declaración, el portavoz expresó el deseo del Vaticano de “evitar cualquier ruptura o solución unilateral a los problemas surgidos”.

Fundada en 1970 por el obispo francés Marcel Lefebvre, rompiendo con el Concilio Vaticano II, la Sociedad de San Pío X (FSSPX) ocupa una posición singular y controvertida dentro de la Iglesia católica. En 1988, el arzobispo Lefebvre ordenó a cuatro obispos sin la aprobación de Roma, lo que condujo inmediatamente a su excomunión por Juan Pablo II. Esta excomunión fue levantada por Benedicto XVI en 2009 como señal de reconciliación, aunque la Santa Sede aún no ha reconocido el restablecimiento de la plena comunión.

Durante el Jubileo de la Misericordia de 2016, el Papa Francisco, a su vez, les ofreció una señal de acercamiento, otorgándoles el derecho a confesar legítimamente. El pasado agosto, una delegación de la organización peregrinó a Roma con motivo del Año Santo.

Actualmente, la FSSPX ya no está sancionada, pero también carece de jurisdicción. Se trata de "clérigos acéfalos" que no pertenecen a ninguna diócesis o instituto reconocido, explica un canonista romano contactado por I.MEDIA , quien enfatiza la dificultad inherente de esta condición "ilegítima, pero no criminal".

El espectro de la excomunión y el cisma

Tras el fallecimiento del arzobispo Lefebvre en 1991, seguido del fallecimiento de dos obispos que había ordenado, la Fraternidad San Pío X (FSSPX) cuenta ahora con solo dos obispos, Mons. de Galarreta y Mons. Fellay, y recientemente había expresado su deseo de poder ordenar nuevos obispos. El Código de Derecho Canónico de 1983 exige que, además del obispo consagrante principal, el sacramento se celebre con "al menos otros dos obispos consagrantes", salvo dispensa concedida por la Santa Sede.

El padre Pagliarani argumentó en su declaración que "el estado objetivo de grave necesidad en que se encuentran las almas exige tal decisión", es decir, la celebración de ordenaciones episcopales sin la aprobación de la Santa Sede. Citando al arzobispo Lefebvre, afirmó que actuaba "sin rebeldía, sin amargura", y explicó que los detalles exactos de estas ordenaciones se comunicarían más adelante.