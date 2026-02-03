Aunque las raíces del cristianismo en China se remontan a siglos atrás, no hubo una traducción completa de la Biblia hasta 1968, y fue gracias al beato Gabriele Allegra

A algunas personas les sorprenderá saber que el cristianismo en China se remonta al siglo VII. Pero a pesar de esta antigua presencia y de la relevancia mundial de China, no apareció una traducción completa de la Biblia al chino hasta la última parte del siglo XX. El hombre detrás de esta traducción pionera fue el beato Gabriele Allegra, un misionero franciscano que dedicó cuatro décadas al trabajo necesario para producir una Biblia adecuada en chino. Su festividad se celebra el 26 de enero.

Allegra, el mayor de ocho hermanos, nació en un pueblo de la provincia siciliana de Catania el 26 de diciembre de 1907. A los 16 años ingresó en la orden franciscana como novicio.

La orden lo envió pronto a Roma para estudiar en el Colegio Internacional Franciscano. En 1928, a los 20 años, recibió la inspiración para la obra de su vida mientras asistía a una conferencia sobre Giovanni da Montecorvino, un franciscano del siglo XIII que fue a China y emprendió (aunque no completó) una traducción de la Biblia al chino.

Allegra se obsesionó con la idea de servir como misionero en China y comunicar el cristianismo a los pueblos nativos de allí proporcionándoles una traducción completa de la Biblia al chino. Pero había un problema importante: aún no sabía chino.

Tiempo para aprender

Ordenado sacerdote en 1930, el padre Allegra se dirigió a China al año siguiente, llegando a la provincia de Hunan, en el sur del país. Ahora tendría amplias oportunidades para aprender el idioma. En 1937, seis años después de su llegada, había redactado un primer borrador de la traducción (con la ayuda de su profesor de chino). Pero estaba tan agotado por el esfuerzo que su orden lo envió de regreso a Sicilia para recuperarse.

En 1940, el padre Allegra se sentía renovado y listo para reanudar el trabajo de su vida en China. Pero, como gran parte del mundo estaba ahora en guerra, el viaje de regreso se complicó. Salió de Italia con destino a Estados Unidos y, desde San Francisco, se dirigió a Japón de camino a China.

Debido a los enfrentamientos entre China y Japón, su antigua ubicación en la provincia de Hunan era una zona prohibida en ese momento, por lo que se trasladó a Pekín. Durante este viaje, su paciencia se puso a prueba cuando perdió más de la mitad de su primer borrador de la traducción.

Traducción de los primeros volumenes

En 1945, fundó la sucursal de Pekín del Studium Biblicum Franciscanum, una organización que también incluía a franciscanos chinos que le ayudaron con la traducción. Finalmente, tuvieron que trasladarse a Hong Kong (entonces técnicamente territorio británico) cuando China cayó bajo el comunismo.

En 1948, el Studium Biblicum Franciscanum publicó sus tres primeros volúmenes de traducciones del Antiguo Testamento. Durante los doce años siguientes, esta organización, bajo la dirección del padre Allegra, publicaría otros ocho volúmenes de traducción, junto con notas explicativas. Cuando no estaba ocupado con sus labores de traducción, el padre Allegra atendía a los habitantes de una colonia de leprosos en Macao, en la costa este de China.

Morir mientras trabajaba

En sus últimos años, el padre Allegra padecía problemas cardiovasculares. Le aconsejaron que regresara a Sicilia para descansar un tiempo, como había hecho décadas atrás. Pero él decidió no recuperarse y escribió: "El trabajo sobre la Biblia es duro e intenso, pero debo trabajar porque, si paro, nunca volveré a levantarme".

Es evidente que el padre Allegra aceptó los riesgos, al comentar que "el destino más envidiable para un franciscano que no obtiene la gracia del martirio es morir mientras trabaja". El día de Navidad de 1968 se publicó su traducción completa. Entonces tenía 61 años y habían transcurrido unas tres décadas desde que, siendo un joven sacerdote, terminara el primer borrador.

Además de la traducción bíblica, el padre Allegra dejó muchas cartas que permiten conocer la vida emocional de un hombre totalmente comprometido con su trabajo en Extremo Oriente, pero que al mismo tiempo sentía nostalgia por los sonidos y las imágenes de su tierra natal.

Beatificación

El padre Allegra falleció en Hong Kong el 26 de enero de 1976, a los 68 años. Su causa de beatificación se abrió en 1984. Diez años más tarde, en 1994, fue declarado "venerable" y beatificado en su Sicilia natal en 2012.