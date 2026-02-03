¿Cuándo habrá paz en México? Las luces del segundo Diálogo Nacional por la Paz

La Iglesia y sociedad civil vivieron un espacio simbólico de memoria y esperanza gracias al segundo Diálogo Nacional por la Paz, celebrado en Guadalajara, Jalisco

Del 30 de enero al 1 de febrero, más de mil 200 personas de todo el país se reunieron para el segundo Diálogo Nacional por la Paz.

Este encuentro, cuya primera edición se celebró en 2023, concentra las voces de líderes sociales, religiosos, académicos, empresariales, autoridades locales y representantes de la sociedad civil para mirar la realidad de violencia que se vive en México, compartir estrategias de construcción de paz y articular las respuestas que el país requiere en este momento de su historia.

Reunidos en la Universidad ITESO, los participantes tuvieron la oportunidad de visibilizar los contextos, dolores y esperanzas que se viven en cada región del país con el único objetivo de reconstruir la paz “desde lo local, con visión nacional y compromiso colectivo”.

Diálogo Nacional por la Paz

Como resultado de este encuentro de tres días, que contó con mesas de análisis, conferencias magistrales y firmas de acuerdos, el Diálogo Nacional por la paz enunció, en el manifiesto resultante, cinco condiciones para la paz:

1 Visibilización y alternativas

"Habrá paz cuando visibilicemos, rechacemos y encontremos alternativas frente a las violencias de las que formamos parte"

Pues es esencial “no negociar la dignidad humana” a cambio de cualquier interés, especialmente económico y político.

2 Activarse ante el dolor ajeno

"Habrá paz cuando seamos capaces de conmovernos y movernos ante el dolor ajeno"

Como el mismo Diálogo declaró: “Esto implica la conversión de quienes lucran con la violencia y quienes permanecen indiferentes ante ella”

3 corresponsabilidad, trabajo y denuncia

"Habrá paz cuando cada individuo y cada sector, decidamos ser una voz de corresponsabilidad y trabajo, pero también de exigencia y denuncia, una voz que no tolere la injusticia, el odio, la impunidad"

“El Estado somos todas y todos, y la paz exige acuerdos colectivos” que comienzan desde lo local. Pues como Monseñor Ramón Castro destacó en su ponencia: la paz es una vocación de toda persona y exige escuchar, discernir y actuar. Y solo se alcanza si hay verdad, justicia y reparación.

4 Cuidado de niños y jóvenes

"Habrá paz cuando recuperemos nuestra capacidad colectiva de cuidar y ser cuidados, cuando frente a las miradas de niños y niñas, asumamos la responsabilidad de construir las condiciones para que su futuro sea posible"

Y no solo de los niños y niñas, también de las juventudes excluidas y vulnerables ante la violencia, pues la paz que necesitamos construir para dejar de "hipotecar su futuro" se construye junto a ellos y en diálogo con ellos.

5 fin de la indiferencia

"Habrá paz cuando el costo de guardar silencio y ser indiferentes sea impagable"

De manera especial, el Diálogo se refirió a una herida especialmente honda en nuestro país: “No será posible una nueva convivencia sin atender y sanar la herida de las personas desaparecidas y acompañar de manera prioritaria a las víctimas de la violencia”.

El Diálogo Nacional por la paz entregará las metodologías de construcción de la paz y atención de las violencias que se construyeron durante el encuentro a los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal-.