Oración para preparar la visita del Papa a España

Ante la inminente vista del Papa León XIV a España, han iniciado los preparativos para recibirlo, especialmente haciendo oración

El anuncio de la visita del papa León XIV a España en este año 2026 ha despertado alegría y expectación. Algunos ya están encomendando y preparando este esperado viaje, incluyendo la oración.

“Es algo precioso que pueda venir el Papa a España, estamos muy contentas -explican a Aleteia las agustinas del Monasterio de la Conversión-. ¡Por supuesto, estamos rezando!”

Las 42 hermanas que actualmente viven en este monasterio de la provincia de Ávila se sienten especialmente unidas a León XIV.

Cuando nació su comunidad, él era el prior general de la orden de san Agustín y acompañó todo su proceso de inserción en la Iglesia.

Ahora esperan que al menos algunas puedan verle, tal vez en un encuentro que mantenga el Papa con personas de vida consagrada en alguna ciudad de España.

La visita del Papa: una oportunidad

También los dominicos comparten su ilusión, “porque la visita del Papa es siempre un gesto de cercanía y comunión, una oportunidad para renovar lo esencial: contemplar, estudiar y predicar, poniendo la verdad al servicio de la misericordia”.

“Esperamos que su palabra sostenga la vida consagrada en lo cotidiano -la fidelidad humilde, la fraternidad, la oración- y que anime a acompañar nuevas vocaciones”, confía a Aleteia su portavoz Santi Vedrí.

“Y ojalá su presencia sea también un empujón misionero -añade-: para una Iglesia que escucha, que dialoga, que sale al encuentro de los pobres, de los migrantes, de los jóvenes, y que construye puentes en una sociedad plural y polarizada en estos momentos”.

La visita de Pedro a Cornelio

Más allá de las cuestiones logísticas, que se están preparando con discreción mientras la Santa Sede confirma los lugares y las fechas de la visita del Papa a España, los católicos se disponen a acoger al “vicario de Cristo”.

Algunos encuentran inspiración en san Cornelio, un centurión que tras recibir al apóstol Pedro en Cesarea, se convirtió en el primer bautizado no judío.

Los Hechos de los Apóstoles narran la visita del primer Papa a este militar romano:

“Cornelio los estaba esperando. Había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro le levantó diciéndole: «Levántate, que también yo soy un hombre.» Y conversando con él entró y encontró a muchos reunidos”.

En esa visita, san Pedro comprende que “Dios no tiene acepción de personas” y que la Iglesia debe evangelizar a todos.

Y al recordar a sus anfitriones todo lo que había vivido con Jesús -relata el capítulo 10-, “el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la Palabra”.

Preparación espiritual

En el tiempo de espera de una visita importante como la de un Papa, la oración es una manera privilegiada de preparación espiritual.

Por eso los cristianos están rezando para que el Espíritu Santo actúe en esta visita de León XIV.

Lo hacen en forma de ruego o agradecimiento, de manera espontánea y organizada, individualmente y en comunidad.

Aquí una oración para pedir que España pueda aprovechar esta oportunidad para acoger al Papa, bendecir al que viene en nombre del Señor y recibir a Dios.

Oración