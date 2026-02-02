"La Iglesia les pide que sean profetas", dijo León XIV a los religiosos y religiosas durante la Misa de la XXX Jornada Mundial de la Vida Consagrada el 2 de febrero de 2026. Desde la Basílica de San Pedro en Roma, el Papa, quien profesó sus votos religiosos en la Orden de San Agustín, afirmó que las personas consagradas eran "un recordatorio, más elocuente que mil palabras, de la naturaleza sagrada e inviolable de la vida", en un mundo donde circula "una concepción falsa y reduccionista de la persona".

León XIV instó a las personas consagradas a “mostrar al mundo, con la libertad de quien ama y perdona sin medida, el camino para superar los conflictos y sembrar la fraternidad”

Como es tradición para la Candelaria, la fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo, León XIV reunió a delegaciones de diversas órdenes religiosas en la Basílica de San Pedro, cuyos hábitos y velos aportaron un toque de brillo a la asamblea. Estas delegaciones representaban a los más de 611.000 religiosos y religiosas registrados en todo el mundo, una cifra no exhaustiva, según las últimas estadísticas de 2023. La celebración comenzó con una procesión con antorchas desde el atrio de la basílica hasta el altar mayor.

En su homilía, el 267.º Papa instó especialmente a estos religiosos a ser “mensajeros” que proclamen la presencia de Dios “en una sociedad donde la fe y la vida parecen distanciarse cada vez más, en nombre de una concepción falsa y reduccionista de la persona”.

“Los jóvenes, los ancianos, los pobres, los enfermos, los presos” ocupan “un lugar sagrado” en el corazón de Dios, enfatizó el pontífice estadounidense, asegurándoles que “cada uno de ellos es un santuario inviolable de su presencia, ante quien debemos arrodillarnos para encontrarlo, adorarlo y glorificarlo”.

Para León XIV, la presencia de las comunidades religiosas en la vanguardia del Evangelio, en los contextos más difíciles, incluso en medio de conflictos, es un recordatorio, más elocuente que mil palabras, de la naturaleza sagrada e inviolable de la vida en su esencia más pura. Manteniendo la más genuina preocupación por las realidades terrenas, les pidió que albergaran la esperanza amorosa de las realidades eternas, ya elegidas en esta vida como fin último y exclusivo, capaces de iluminar todo lo demás.

Allí donde “rugen las armas y parecen prevalecer la arrogancia, el interés propio y la violencia”, el Obispo de Roma instó a las personas consagradas a “mostrar al mundo, con la libertad de quien ama y perdona sin medida, el camino para superar los conflictos y sembrar la fraternidad”.