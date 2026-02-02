Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

León XIV animó a los religiosos a dar testimonio de la “naturaleza sagrada de la vida”

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-vesper-feast-conversion-paul-apostle

Antoine Mekary | ALETEIA

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 02/02/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
León XIV instó a las personas consagradas a “mostrar al mundo, con la libertad de quien ama y perdona sin medida, el camino para superar los conflictos y sembrar la fraternidad”

"La Iglesia les pide que sean profetas", dijo León XIV a los religiosos y religiosas durante la Misa de la XXX Jornada Mundial de la Vida Consagrada el 2 de febrero de 2026. Desde la Basílica de San Pedro en Roma, el Papa, quien profesó sus votos religiosos en la Orden de San Agustín, afirmó que las personas consagradas eran "un recordatorio, más elocuente que mil palabras, de la naturaleza sagrada e inviolable de la vida", en un mundo donde circula "una concepción falsa y reduccionista de la persona".

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
papa leon xivreligiosasvida consagrada
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día