Cuento de hadas a realidad: la alegría de las expectativas

Hoy, más que nunca, necesitamos abordar urgentemente nuestras expectativas. Y aquí te explicamos por qué reducirlas puede conducir a la felicidad

Érase una vez que leías un cuento y terminaba con, "y vivieron felices para siempre". Sin embargo, una versión moderna más honesta que se compartió recientemente en las redes sociales podría decir: "Así que el príncipe y la princesa bajaron sus expectativas y vivieron razonablemente contentos para siempre".

¿Relaciones perfectas?

Yuganov Konstantin | Shutterstock

En algún momento, dejamos de esperar lo bueno y empezamos a esperar lo perfecto. Relaciones perfectas que nunca decepcionan. Hijos perfectos que reflejan nuestros mejores esfuerzos. Cuerpos, vacaciones, carreras e incluso vidas espirituales perfectas. Las redes sociales no han creado toda esta presión, pero sin duda la han amplificado, ofreciéndonos un flujo constante de momentos bellamente filtrados que sugieren que todos los demás lo tienen todo resuelto.

El problema no es la esperanza. La esperanza es esencial. El problema es confundir la esperanza con el derecho y luego preguntarse por qué la vida se siente tan pesada.

Expectativa vs realidad

Las expectativas tienen una forma silenciosa de agotarnos. Se manifiestan como esa frustración leve que no sabes cómo definir, la sensación de que las cosas deberían ser más fáciles a estas alturas, o la molesta sensación de que, de alguna manera, te estás quedando atrás. Se cuelan en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en la fe, en la forma en que descansamos, o en la forma en que no lo hacemos. Y cuando la realidad no coopera, la decepción suele tomar la delantera, seguida de cerca por el resentimiento o el desánimo.

Instagram ha empeorado esto, no porque la comparación sea algo nuevo, sino porque ahora es constante. Medimos nuestros días ordinarios con los momentos más pulidos de otras personas. Comparamos nuestra realidad vivida con una versión de la vida que ha sido recortada, editada y cuidadosamente subtitulada.

Sin darnos cuenta, empezamos a creer que la satisfacción es algo que alcanzaremos cuando la vida finalmente se parezca a lo que imaginábamos. Pero gestionar las expectativas no significa renunciar a la alegría. Se trata de crecer en sabiduría.

Ama la vida tal y como es

Impact Photography | Shutterstock

Bajar las expectativas no significa abandonar los sueños o conformarse con menos de lo que te mereces. Significa aprender a amar la vida tal y como es, no como esperabas que fuera a estas alturas. Es la tranquila comprensión de que muchas de las cosas más significativas —el amor, la fe, el crecimiento, la santidad— se desarrollan lentamente y de forma imperfecta. No se anuncian con fuegos artificiales. Llegan suavemente, a menudo disfrazadas de rutina.

Hay una libertad sorprendente que llega cuando dejas de exigir que la vida se adapte a ti. Cuando permites que las personas sean humanas, que los planes cambien, que la oración sea árida a veces y que el amor parezca más fiel que llamativo, algo dentro de ti se suaviza. La gratitud encuentra su espacio. La paz se vuelve posible.

Virtud y santidad en la relación

La sabiduría católica siempre lo ha entendido así. La santidad rara vez es dramática. Más a menudo, es perseverancia fiel, virtud en lo cotidiano, volver a elegir el amor, permanecer presente y confiar en que Dios está obrando incluso cuando nada parece extraordinario.