Cerca del Vaticano, los papas en el menú de una hamburguesería

Una hamburguesería cercana al Vaticano ofrece hamburguesas con nombres poco habituales para este tipo de platos: Prevost, Bergoglio, Ratzinger y Wojtyla. Un guiño al Estado más pequeño del mundo, cuya frontera se encuentra a pocos metros

"¡Un Ratzinger bien cocido, por favor!" En el restaurante Ago e Lillo, situado en la Piazza Risorgimento, muy cerca de las murallas del Vaticano, pedir la comida puede dar lugar a solicitudes insólitas. Desde hace unas semanas, este restaurante muy turístico y, a decir verdad, poco frecuentado por los empleados del Vaticano —salvo algunos guardias suizos—, incluye en su menú cuatro hamburguesas que llevan los nombres civiles de los cuatro papas más recientes… sin relación real con los gustos y los orígenes geográficos de los principales interesados.

La "Prevost burger" no tiene nada de peruano ni de estadounidense: se trata de un sencillo sándwich con carne picada, pesto de albahaca y stracciatella, un sabroso queso de Apulia derivado de la mozzarella. En cuanto a la "Bergoglio chicken burger", como su nombre indica, lleva pollo, queso, tomate y lechuga. Ingredientes muy alejados de los sabores de la carne de res del Río de la Plata, o del plato favorito del pontífice argentino, que le gustaba preparar él mismo cuando era arzobispo de Buenos Aires y quería recuperar los sabores italianos de su infancia: los tagliatelles con tinta de sepia.

Por su parte, la "Ratzinger bacon cheeseburger" no tiene nada de bávaro. Con carne picada, tocino, queso, tomate y lechuga, parece que los gustos culinarios de Benedicto XVI no se han estudiado realmente. Sin embargo, para rendir homenaje al pontífice alemán, algunos visitantes bien informados podrían acompañar su comida con una cerveza, o incluso con una cerveza mezclada con Fanta: esta bebida podría parecer herética o una forma de sincretismo gustativo dudoso, pero nunca ha sido objeto de un decreto de prohibición por parte del dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y por una buena razón: ¡Benedicto XVI era un gran aficionado!

Por último, la "hamburguesa vegetariana Wojtyla", con una hamburguesa vegetal, también resulta extraña: el veganismo estaba lejos de estar de moda durante el pontificado de Juan Pablo II, aunque sus intervenciones sobre la ética alimentaria invitaban a tener en cuenta el sufrimiento animal. Sin establecer ninguna prohibición real, salvo los viernes de Cuaresma y el Miércoles de Ceniza, el papa polaco exhortaba a la moderación en el consumo de carne. Publicado en 1992, el Catecismo de la Iglesia Católica subrayaba que era "contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales o disponer de su muerte".

En cualquier caso, al igual que las estatuillas del mostrador que representan a Jesús rodeado de estrellas del fútbol, este menú turístico es más una muestra del kitsch romano que una identificación real con el estilo de alimentación de los papas.