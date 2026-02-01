Sor Simona Brambilla: la paz exige una “relación sana” entre hombres y mujeres

"Todavía me considero muy nueva, una especie de principiante", confesó la hermana Simona Brambilla un año después de su nombramiento como primera Prefecta de la Curia Romana, en una entrevista con I.MEDIA con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que la Iglesia Católica celebrará el 2 de febrero de 2026.

En estos tiempos marcados por la violencia, me parece que la vida consagrada está llamada de manera particular a profundizar y vivir a diario el desafío de la paz, dijo sor Simona en el marco de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada

La monja italiana, responsable del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, describió las principales líneas de acción de su ministerio -responsable de acompañar a los aproximadamente 650.000 religiosos y religiosas de todo el mundo (según las últimas cifras de 2022)- y destacó la misión particular de las personas consagradas en la promoción de la paz, "en estos tiempos marcados por la violencia".

¿Cómo se celebrará en el Vaticano la Jornada Mundial de la Vida Consagrada del 2 de febrero?

Este año, con motivo de la Fiesta de la Presentación del Señor y la XXX Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el Papa León XIV celebrará la Misa en la Basílica de San Pedro a las 17:00 h. Esperamos con ansias este momento de intensa oración, así como el mensaje que el Santo Padre dirigirá, en esta ocasión, a los consagrados y las consagradas.

Nuestro dicasterio enviará una carta a los consagrados y las consagradas. Las redes sociales del dicasterio presentarán testimonios de vida consagrada. La Jornada Mundial de la Vida Consagrada es siempre una oportunidad para el recuerdo agradecido, la reflexión y un compromiso renovado.

¿Qué mensaje considera usted más urgente transmitir a las comunidades consagradas, en un tiempo de profundos desafíos culturales y espirituales?

En estos tiempos marcados por la violencia, me parece que la vida consagrada está llamada de manera particular a profundizar y vivir a diario el desafío de la paz, entendida en el sentido que el Santo Padre nos propone constantemente. Es un desafío que incluye una llamada a cultivar y liberar lo más humano que hay en nosotros: la compasión, la misericordia y la decisión de no responder con violencia, sino de romper el ciclo mortal del mal respondiendo con firmeza y dulzura, incluso ante las provocaciones de la arrogancia, la dominación y la agresión, en sus formas más manifiestas o insidiosas.

En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año, el Papa León XIV señaló que los discípulos estaban desconcertados por la respuesta no violenta de Jesús: "un camino que todos, Pedro en primer lugar, cuestionaron, pero en el que, hasta el final, el Maestro les pidió que lo siguieran. [...] La paz de Jesús resucitado está desarmada, porque desarmada fue su lucha, en circunstancias históricas, políticas y sociales muy específicas. Los cristianos deben convertirse juntos en testigos proféticos de esta nueva realidad, conscientes de las tragedias en las que, con demasiada frecuencia, se han hecho cómplices".

Creo que este llamamiento del Papa puede convertirse para nosotros, personas consagradas, en una verdadera invitación a cultivar en nuestros corazones, en nuestras comunidades, en nuestras relaciones, en los lugares y situaciones donde nos encontramos, esta "paz salvaje" de la que habló el Pontífice en el Mensaje Urbi et Orbi de la pasada Navidad: no una paz domesticada, "fabricada", sino una paz que vive y vibra, inquieta, en lo más profundo de nuestro ser, y que pide ser liberada, resucitar, con su poder a la vez abrumador y profundamente humilde. El poder del Amor traspasado, capaz de resurgir, de resucitar. El poder del perdón, la compasión y la misericordia que la oscuridad del mal no puede romper, ni extinguir, ni vencer.

¿De qué modo el inicio del pontificado de León XIV influyó en las prioridades del Dicasterio para la Vida Consagrada y qué orientaciones concretas están surgiendo para el futuro de las comunidades religiosas?

Tuvimos la oportunidad de conocer de cerca a León XIV durante el Jubileo de la Vida Consagrada, celebrado en Roma del 8 al 12 de octubre de 2025, en el que participó todo el dicasterio, junto con miles de consagrados y consagradas de todo el mundo. En su discurso a los participantes, el Santo Padre ofreció varias imágenes evocadoras, capaces de guiarnos en nuestro camino.

Nos recordó la importancia de estar arraigados en Cristo: "Unidos a Él, y en Él, sus pequeñas luces se convierten en el esbozo de un camino luminoso en el gran plan de paz y salvación que Dios tiene para la humanidad. Por eso, les dirijo a ustedes, hijos e hijas de Fundadores, una cálida exhortación a 'volver al corazón', como el lugar donde pueden redescubrir la chispa que animó los inicios de su historia, cuando se confió una misión específica a quienes los precedieron, una misión que no ha terminado y que se les confía hoy".

La imagen de estas pequeñas luces, unidas para formar un camino luminoso, me parece muy hermosa y evocadora. Sí, ninguno de nosotros, ni como individuos ni como Instituto, es una "gran" luz. La Luz es Cristo. La pequeñez nos pertenece, como criaturas conscientes de su fragilidad, amadas por Dios, en las que puede reflejarse un rayo de su luz. Estamos llamados a no brillar solos, sino a unir nuestras pequeñas luces, a caminar juntos.

Su invitación a "regresar al corazón" para redescubrir "la chispa" es también muy significativa. Es un estímulo para recordar y ser parte del gran río de la historia del propio Instituto, de la Iglesia y de la humanidad, para redescubrir la herencia espiritual única y original que hemos recibido: el carisma que anima la vida de un Instituto de Vida Consagrada o una Sociedad de Vida Apostólica, y que vibra en el corazón de cada uno de sus miembros.

El Santo Padre nos invitó entonces explícitamente a reflexionar sobre otro tema esencial: la sinodalidad. Creo que estos llamamientos del Papa nos trazan un camino claro e inspirador.

¿El nuevo Papa ya ha visitado vuestro dicasterio?

El Papa aún no ha visitado nuestro dicasterio, ¡pero esperamos poder acogerlo pronto entre nosotros!

Su nombramiento como primera prefecta en enero de 2025 representa un símbolo poderoso. ¿Cómo ha sido recibida su llegada a este cargo por la Curia y las congregaciones religiosas de todo el mundo?

Creo que la elección del Papa Francisco forma parte de un camino eclesial cada vez más sinodal, abierto, inclusivo, dialógico y profundamente evangélico. En el dicasterio, donde fui secretaria durante un año cuando el pontífice me nombró prefecta, encontré una acogida verdaderamente fraterna; lo mismo ocurrió en el mundo de la vida consagrada.

Todavía me considero muy nueva, una especie de "principiante" en la Curia Romana y el dicasterio, y estoy aprendiendo mucho de muchas personas, a quienes les estoy inmensamente agradecida. Intento, poco a poco, sumergirme en el fluir de la historia, comprender su dinámica, su vida, dejarme interpelar, acoger las preguntas que surgen en mí y convertirlas en tema de reflexión y diálogo con mis compañeros de camino, en diversas ocasiones y en diferentes contextos.

Un año después, ¿qué señales se observan en la Curia respecto a la presencia de mujeres? ¿Qué cambios cree que se han producido gradualmente?

Poco después de comenzar mi servicio como secretaria del dicasterio (diciembre de 2023), me impactó la homilía del Papa Francisco del 1 de enero de 2024, Solemnidad de María, Madre de Dios y Jornada Mundial de la Paz:

"La Iglesia necesita de María para redescubrir su propio rostro femenino, para asemejarse más a ella que, como mujer, Virgen y Madre, representa su modelo y su figura perfecta (cf. Lumen gentium, 63); para dar espacio a las mujeres y para ser generativa a través de una pastoral hecha de cuidado y solicitud, de paciencia y valentía materna. También el mundo necesita mirar a las madres y a las mujeres para encontrar la paz, para escapar de las espirales de violencia y odio, y volver a tener miradas humanas y corazones que ven. Y toda sociedad necesita acoger el don de la mujer, de cada mujer: respetarla, cuidarla, valorarla, sabiendo que quien lastima a una mujer profana a Dios, nacido de mujer.