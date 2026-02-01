Las raíces españolas de León XIV y la lección que nos trae la historia

Examinar el pasado a menudo revela cuán rígidas pueden ser las divisiones y los conflictos internacionales y étnicos. En un mundo que divide tan fácilmente a las personas entre "los nuestros" y "los forasteros", la historia puede, sorprendentemente, recordarnos una unidad más profunda

Como cristianos, debemos recordar, especialmente, que "en Cristo no hay judío ni griego" (Gálatas 3,28). Esta verdad se confirma inesperadamente con las últimas investigaciones genealógicas sobre el Papa León XIV.

La noche que comenzó el descubrimiento

Todo comenzó el 14 de diciembre de 2025. El canónigo Avelino Bouzón Gallego, archivista de la Catedral de Vigo, buscó la biografía del Papa escrita por Rafael Lazcano. La mención de antepasados ​​pontevedreses lo atormentaba. Como confesó más tarde, a las tres de la mañana, sin poder dormir, comenzó a esbozar el árbol genealógico materno de Roberto Prevost, hoy León XIV.

Esa mañana, junto con el investigador Luis Arias, inició una búsqueda sistemática en los archivos parroquiales de la comarca de La Louriña. Su primer destino fue la parroquia de San Salvador de Torneiros, cuyos registros datan del siglo XVII.

Un certificado de bautismo de hace casi cuatro siglos

Dos días después, el 16 de diciembre, se produjo un punto de inflexión. Se descubrió en el registro bautismal un certificado de bautismo fechado el 1 de diciembre de 1639. Se trataba de Benito Lorenzo de Bastos, el quinto tatarabuelo del Papa, nueve generaciones atrás por línea materna.

Los padres de Benito —Benito de Bastos do Lago y María Lorenzo Pérez— eran de Pereiras y Torneiros. El propio Benito se casó en La Habana en 1677, cuando Cuba aún formaba parte del Imperio español.

De Galicia al Caribe, pasando por las Américas

La historia familiar del Papa es una historia de migración, esperanza y valentía. Benito Lorenzo de Bastos se estableció en Cuba, entre la emergente élite azucarera. Las generaciones posteriores de sus descendientes se trasladaron a México y luego a Estados Unidos.

Es a través de este linaje que la línea familiar conduce hasta Mildred Martínez, madre del Papa León XIV. El descubrimiento confirma referencias biográficas anteriores sobre las raíces españolas y gallegas de la familia Martínez, ahora documentadas en los archivos eclesiásticos.

Una historia que conecta

El padre Bouzón no tiene intención de dar por terminada su investigación. La investigación continúa en las parroquias de San Salvador de Torneiros y San Miguel de Pereiras, donde se han identificado parientes colaterales. El objetivo es crear una genealogía completa hasta la actualidad, para que los descendientes de esta familia dispersa puedan algún día conocer al Papa.

Es difícil imaginar un símbolo más poderoso: un papa cuyos antepasados ​​fueron gallegos, cubanos, mexicanos y estadounidenses, ahora lidera la Iglesia universal. La historia demuestra que las fronteras de las naciones son fluidas y que los destinos humanos están entrelazados mucho más profundamente de lo que creemos.

¿Visitará el Papa la tierra de sus antepasados?

En el contexto del viaje apostólico de León XIV a España en 2026 (Madrid, Barcelona, ​​Islas Canarias), Galicia cobra una nueva relevancia. Aunque la región no figura inicialmente en la agenda de la visita, el descubrimiento de las raíces gallegas podría hacer que Santiago de Compostela aparezca en el mapa de la peregrinación papal, un lugar que durante siglos ha recordado a Europa una comunidad espiritual más allá de las divisiones.