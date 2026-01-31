(VIDEO) Ciberataques: nuevas formas de guerra espiritual en la era digital

Audios, cadenas y mensajes virales prometen prosperidad o protección, pero muchas veces esconden manipulación, miedo y superstición: una batalla silenciosa por la conciencia del creyente

En los últimos años, los ciberataques ya no solo buscan robar datos o dinero: también intentan influir en la fe, la conciencia y las emociones. Audios que prometen bendiciones si se comparten, cadenas que amenazan con desgracias si se ignoran y mensajes que usan lenguaje religioso se han convertido en nuevas armas de confusión espiritual.