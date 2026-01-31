Un excepcional tesoro paleocristiano descubierto en Iznik

Arqueólogos descubrieron un fresco único, en diciembre, en Iznik, Turquía (la antigua Nicea), que representa a Jesús como el Buen Pastor, vestido con atuendo romano. Este hallazgo extremadamente raro en Anatolia arroja nueva luz sobre los orígenes del cristianismo en la región

Iznik continúa revelando sus secretos. En diciembre de 2025, arqueólogos descubrieron un fresco paleocristiano que representa a Jesús como el Buen Pastor en el corazón de las ruinas de esta ciudad del noroeste de Turquía. Cristo es retratado como un hombre joven, bien afeitado, con toga romana y cargando una cabra sobre sus hombros. Según los investigadores, este es uno de los pocos casos en Anatolia donde Jesús es representado con atributos típicamente romanos. Podría ser uno de los descubrimientos más importantes de la era cristiana primitiva.

Un descubrimiento excepcional para la arqueología

Este fresco fue desenterrado durante las excavaciones en la necrópolis de Hisardere, en el distrito de Iznik. Los expertos consideran que este descubrimiento reviste una importancia excepcional para la arqueología turca y mundial. La arqueóloga principal, Gülşen Kutbay, describió la obra como probablemente "el único ejemplo de este tipo en la región".

Las paredes y el techo de la pequeña tumba presentan motivos de aves y plantas, y también están decorados con retratos de nobles y mujeres, acompañados de esclavos. Las excavaciones también descubrieron los esqueletos de cinco individuos: tres adultos jóvenes y un bebé.

El fresco recientemente descubierto adorna el muro norte de un hipogeo, una tumba subterránea que data del siglo III d. C. Si bien el muro sur de la estructura está gravemente dañado, los demás muros y el techo se encuentran en un estado de conservación excepcional. El interior de la tumba contenía un lecho funerario de losas de terracota sobre el que se depositaba al difunto. Justo detrás de este lecho se encuentra una representación del Buen Pastor.

Esta representación simbólica de Cristo era común en el mundo mediterráneo durante los primeros siglos del cristianismo, pero prácticamente inexistente en Anatolia, lo que confiere a este ejemplar un valor especial.

Hypogée, tombeau souterrain datant du IIIe siècle après J.-C. avec une fresque de Jésus en Bon Pasteur à Iznik (Turquie) www.arkeolojikhaber.com

El Buen Pastor, símbolo de los primeros cristianos

Antes de que la cruz se convirtiera en el emblema del cristianismo, era el Buen Pastor quien expresaba simbólicamente la fe de los primeros discípulos. Esta imagen de Jesús cargando una oveja evocaba la protección divina y la salvación, a la vez que transmitía discretamente el mensaje cristiano en un contexto donde los signos de expresión religiosa eran escasos. Las representaciones de este motivo abundan en las catacumbas de Italia, el norte de África y algunos lugares de Oriente, pero siguen siendo muy poco frecuentes en Anatolia.

Iznik, centro del cristianismo primitivo